Sevgili Akrep, bu hafta ile birlikte senin için oldukça önemli bir dönem başlıyor. Jüpiter, Yengeç burcunda ileri doğru harekete geçiyor ve bu durum duygusal beslenmenin önemini daha da artırıyor. Bu hafta, sevdiklerinle vakit geçirmenin ve evinde huzurlu sofralar kurmanın değerini daha iyi anlayacaksın.

Güvendiğin, seni anlayan ve destekleyen insanların yanında olmak, bu dönemde sana daha fazla ihtiyaç duyduğun huzuru sağlayacak. Bu huzur, bağışıklık sistemini doğal yoldan güçlendirecek ve seni hastalıklara karşı daha dirençli hale getirecek.

Duygusal beslenme, yani sevdiklerinle geçirdiğin kaliteli zaman ve huzurlu sofralar, içsel huzurunu arttıracak. Bu huzurun artmasıyla birlikte, fiziksel olarak da kendini çok daha zinde ve enerjik hissetmeye başlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…