MART
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Mart - 15 Mart Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Mart - 15 Mart haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta ile birlikte senin için oldukça önemli bir dönem başlıyor. Jüpiter, Yengeç burcunda ileri doğru harekete geçiyor ve bu durum duygusal beslenmenin önemini daha da artırıyor. Bu hafta, sevdiklerinle vakit geçirmenin ve evinde huzurlu sofralar kurmanın değerini daha iyi anlayacaksın.

Güvendiğin, seni anlayan ve destekleyen insanların yanında olmak, bu dönemde sana daha fazla ihtiyaç duyduğun huzuru sağlayacak. Bu huzur, bağışıklık sistemini doğal yoldan güçlendirecek ve seni hastalıklara karşı daha dirençli hale getirecek.

Duygusal beslenme, yani sevdiklerinle geçirdiğin kaliteli zaman ve huzurlu sofralar, içsel huzurunu arttıracak. Bu huzurun artmasıyla birlikte, fiziksel olarak da kendini çok daha zinde ve enerjik hissetmeye başlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Akrep burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın