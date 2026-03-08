Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzünün enerjik dansı seni yeni iş fırsatlarına ve eğitimle ilgili girişimlere yönlendiriyor. Yurt dışı bağlantılı işlerde veya akademik süreçlerde daha fazla sorumluluk alman gerekebilir. Bu durum, bilgi birikimini ve vizyonunu başkalarına aktarma fırsatın olabileceği bir platform oluşturabilir.

Jüpiter'in ileri harekete geçtiği bu dönemde, akademik projelerine ekstra bir destek alabilirsin. Üstelik bu destek, uluslararası bir başarıya veya ticari bir büyümeye taşıyabilir seni! Özellikle yayıncılık, reklam, medya veya teknoloji alanında çalışıyorsan, beklettiğin stratejik hamlelerini sahneye sürme zamanı geldi demektir.

Bu dönem, inançlarının ve özgün fikirlerinin iş hayatında karşılığını bulacaksın. Kendini göstermek için yapay zeka araçlarını eğitim ve projelerine dahil etmeyi düşünebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…