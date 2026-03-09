Rihanna’nın Evine Silahlı Saldırı Düzenlendi: 1 Kadın Gözaltına Alındı

Polis ekipleri bölgeden gelen silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Polis kaynaklarına göre 30 yaşlarında bir kadın, Rihanna’nın evinin karşısında araç içinden AR-15 tarzı bir tüfekle birkaç el ateş açtı. Yetkililer olay sırasında yaklaşık 7 ila 10 el ateş edildiğini, kurşunlardan bazılarının evin duvarına ve giriş kısmına isabet ettiğini açıkladı.

Rihanna’nın olay sırasında evde olduğu ancak herhangi bir yara almadığı belirtildi. Polis kısa süre sonra şüpheli kadını gözaltına alırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Saldırının nedeni ise henüz açıklanmadı.