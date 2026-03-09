MART
Rihanna’nın Evine Silahlı Saldırı Düzenlendi: 1 Kadın Gözaltına Alındı

Rihanna’nın Evine Silahlı Saldırı Düzenlendi: 1 Kadın Gözaltına Alındı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2026 - 08:57

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna bu kez müzik ya da moda dünyasındaki başarılarıyla değil, Los Angeles’taki evinde yaşanan korkutucu bir olayla gündeme geldi. İddiaya göre bir kadın AR-15 tarzı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında Rihanna’nın da evde olduğu belirtildi. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: CNN

Kaynak: https://edition.cnn.com/2026/03/08/en...
Dünyaca ünlü şarkıcı ve girişimci Rihanna, müzik kariyeri, moda dünyasındaki etkisi ve Fenty markalarıyla yıllardır adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.

Grammy ödüllü yıldız, son dönemde müzikten çok iş dünyasındaki başarıları ve özel hayatıyla gündeme gelse de bu kez oldukça endişe verici bir olayla konuşulmaya başladı.

Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz aylarda kucağına alan Rihanna'nın Los Angeles’taki evinin bulunduğu bölgede silahlı bir olay yaşandı. Olayın kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Rihanna’nın güvenliği merak konusu oldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre olay 8 Mart 2026 günü öğle saatlerinde Rihanna’nın Beverly Hills yakınlarındaki Beverly Crest bölgesinde bulunan evinde yaşandı.

Polis ekipleri bölgeden gelen silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Polis kaynaklarına göre 30 yaşlarında bir kadın, Rihanna’nın evinin karşısında araç içinden AR-15 tarzı bir tüfekle birkaç el ateş açtı. Yetkililer olay sırasında yaklaşık 7 ila 10 el ateş edildiğini, kurşunlardan bazılarının evin duvarına ve giriş kısmına isabet ettiğini açıkladı.

Rihanna’nın olay sırasında evde olduğu ancak herhangi bir yara almadığı belirtildi. Polis kısa süre sonra şüpheli kadını gözaltına alırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Saldırının nedeni ise henüz açıklanmadı.

