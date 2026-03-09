Rihanna’nın Evine Silahlı Saldırı Düzenlendi: 1 Kadın Gözaltına Alındı
Kaynak: https://edition.cnn.com/2026/03/08/en...
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna bu kez müzik ya da moda dünyasındaki başarılarıyla değil, Los Angeles’taki evinde yaşanan korkutucu bir olayla gündeme geldi. İddiaya göre bir kadın AR-15 tarzı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında Rihanna’nın da evde olduğu belirtildi.
Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: CNN
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü şarkıcı ve girişimci Rihanna, müzik kariyeri, moda dünyasındaki etkisi ve Fenty markalarıyla yıllardır adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD basınında yer alan haberlere göre olay 8 Mart 2026 günü öğle saatlerinde Rihanna’nın Beverly Hills yakınlarındaki Beverly Crest bölgesinde bulunan evinde yaşandı.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın