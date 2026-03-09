Pixar’dan Müjde: Sevimli Canavarlar Serisi Yıllar Sonra Üçüncü Filmle Geri Dönüyor
Pixar cephesinden animasyon dünyasını heyecanlandıran yeni bir haber geldi. Sevimli Canavarlar serisinin yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı. Stüdyonun yeni projelerine dair paylaşılan bilgiler arasında üçüncü film hazırlığının da bulunduğu konuşuluyor. İlk film yıllar önce vizyona girmiş olmasına rağmen karakterler hala geniş bir hayran kitlesine sahip. Mike ve Sully’nin maceraları animasyon sinemasının en sevilen hikayeleri arasında yer alıyor.
Kaynak: Independent
Pixar’ın efsaneleşen animasyonlarından Sevimli Canavarlar serisi yeniden gündemde.
Dünya genelinde elde ettiği gişe başarısı da yapımın kalıcı bir seri haline gelmesini sağlamıştı.
