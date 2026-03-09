MART
Pixar’dan Müjde: Sevimli Canavarlar Serisi Yıllar Sonra Üçüncü Filmle Geri Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.03.2026 - 09:50

Pixar cephesinden animasyon dünyasını heyecanlandıran yeni bir haber geldi. Sevimli Canavarlar serisinin yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı. Stüdyonun yeni projelerine dair paylaşılan bilgiler arasında üçüncü film hazırlığının da bulunduğu konuşuluyor. İlk film yıllar önce vizyona girmiş olmasına rağmen karakterler hala geniş bir hayran kitlesine sahip. Mike ve Sully’nin maceraları animasyon sinemasının en sevilen hikayeleri arasında yer alıyor. 

Kaynak: Independent

Pixar’ın efsaneleşen animasyonlarından Sevimli Canavarlar serisi yeniden gündemde.

Stüdyonun yeni projeleri hakkında yapılan değerlendirmelerde üçüncü film için hazırlık yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme özellikle serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. İlk film 2001 yılında vizyona girmiş ve kısa sürede büyük bir başarı elde etmişti. Hikaye, çocukların korkularından enerji üreten bir fabrikanın çalışanları olan Mike Wazowski ve Sully’nin başından geçenleri anlatıyordu.

Dünya genelinde elde ettiği gişe başarısı da yapımın kalıcı bir seri haline gelmesini sağlamıştı.

Şimdi ise Pixar’ın seriyi yeniden beyaz perdeye taşıma planı yaptığı konuşuluyor. Üçüncü filmle ilgili henüz resmi bir oyuncu kadrosu ya da yönetmen açıklaması yapılmadı. Buna rağmen kulislerde projenin geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Pixar aynı zamanda başka devam projeleri üzerinde de çalışıyor.

