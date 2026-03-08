8 Mart’ta İzlemeniz Gereken Güçlü Kadın Karakterlerin Yer Aldığı 10 Dizi

Blue Eye Samurai, Edo döneminde geçen ve merkezine kimliğini saklamak zorunda kalan bir kadın karakteri anlatır. Dizinin ana karakteri Mizu, erkek egemen ve katı kurallarla şekillenen bir toplumda hayatta kalabilmek için gerçek kimliğini gizler. Kadın olduğunu belli etmemek, onun için sadece bir tercih değil aynı zamanda hayatta kalmanın tek yoludur. Çünkü o dönemde bir kadının savaşçı olması ya da kendi başına hareket etmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle Mizu, erkek kılığına girerek hem kendini korur hem de intikam yolculuğunu sürdürebilir. Dizinin en güçlü yönlerinden biri de tam burada ortaya çıkar: Mizu’nun mücadelesi sadece düşmanlarına karşı değil, kadınların bastırıldığı bir düzene karşı verdiği bir varoluş savaşıdır.