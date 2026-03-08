8 Mart’ta İzlemeniz Gereken Güçlü Kadın Karakterlerin Yer Aldığı 10 Dizi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için birbirinden güzel önerilerle dolu bir dizi listesi hazırladık. Biliyorsunuz ki iktidar mücadelesinden hayatta kalma savaşına kadar pek çok farklı hikayede güçlü kadın karakterler görmek mümkün. Bu karakterler sadece cesaretleriyle değil, verdikleri zor kararlarla da izleyicinin aklında yer eden türden oluyor. Kimi zaman toplumsal beklentilere karşı çıkıyor, kimi zaman kendi sınırlarını zorlayarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Biz de sizler için içeriğimizde, başrollerinde güçlü kadın karakterlerin bulunduğu ve onların mücadele dolu hikayelerini anlatan dizileri bir araya getirdik. Şimdiden iyi seyirler dileriz…
Wentworth (2013–2021)
The Handmaid’s Tale (2017–2025)
The Outpost (2018–2021)
Killing Eve (2018-2022)
My Brilliant Friend (2018–2024)
The Queen’s Gambit (2020)
The Unusual Suspects (2021)
The Morning Show (2021–2024)
Ginny & Georgia (2021– )
The Wheel of Time (2021–2025)
Becoming Elizabeth (2022)
The Serpent Queen (2022–2024)
The Power (2023)
Blue Eye Samurai (2023)
Dune: Prophecy (2025)
