8 Mart’ta İzlemeniz Gereken Güçlü Kadın Karakterlerin Yer Aldığı 10 Dizi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.03.2026 - 09:01

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için birbirinden güzel önerilerle dolu bir dizi listesi hazırladık. Biliyorsunuz ki iktidar mücadelesinden hayatta kalma savaşına kadar pek çok farklı hikayede güçlü kadın karakterler görmek mümkün. Bu karakterler sadece cesaretleriyle değil, verdikleri zor kararlarla da izleyicinin aklında yer eden türden oluyor. Kimi zaman toplumsal beklentilere karşı çıkıyor, kimi zaman kendi sınırlarını zorlayarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Biz de sizler için içeriğimizde, başrollerinde güçlü kadın karakterlerin bulunduğu ve onların mücadele dolu hikayelerini anlatan dizileri bir araya getirdik. Şimdiden iyi seyirler dileriz…

Wentworth (2013–2021)

Wentworth (2013–2021)

Avustralya yapımı Wentworth, bir kadın hapishanesinde geçen sert bir hikayeyi anlatır. Dizinin merkezinde Bea Smith ve diğer mahkum kadınların hayatta kalma mücadelesi vardır. Hapishane içinde kurulan güç dengeleri sürekli değişir. Kadın karakterler hem sistemle hem birbirleriyle mücadele eder. Her biri farklı geçmişlerden gelen bu karakterler zamanla kendi liderliklerini kurar. Dizi, kadınların zor koşullarda nasıl güçlü kalabildiğini gösterir.

The Handmaid’s Tale (2017–2025)

The Handmaid’s Tale (2017–2025)

Totaliter bir rejimin kurulduğu Gilead adlı ülkede kadınların özgürlüğü tamamen kısıtlanır. June karakteri bu düzenin içinde boyun eğmeyi reddeden bir kadın olarak öne çıkar. Başlangıçta yalnız görünse de zamanla büyük bir direnişin parçası haline gelir. Onun mücadelesi başka kadınlara da cesaret verir. Hikaye, özgürlük için verilen mücadeleyi kadınların gözünden anlatır. June karakteri modern dizilerin en güçlü figürlerinden biri haline gelmiştir.

The Outpost (2018–2021)

The Outpost (2018–2021)

Fantastik bir dünyada geçen dizide Talon adlı savaşçı karakter öne çıkar. Ailesi yok edilen Talon, hayatta kalmak için savaşmayı öğrenir. Kayıp halkının son temsilcilerinden biridir. Yolculuğu sırasında hem yeni müttefikler hem düşmanlar edinir. Talon, kendi kaderini belirlemek isteyen güçlü bir kadın olarak hikayenin merkezinde durur.

Killing Eve (2018-2022)

Killing Eve (2018-2022)

Dizi, istihbarat görevlisi Eve ile suikastçı Villanelle arasındaki tehlikeli oyunu anlatır. Eve zeki ama sıradan bir analistken zamanla büyük operasyonların merkezine girer. Villanelle ise soğukkanlılığı ve kontrolüyle dikkat çeker. İki kadın karakter arasında karmaşık bir bağ oluşur. Hikaye onların birbirini takip ettiği psikolojik bir kovalamacaya dönüşür. Bu iki karakter dizinin tüm gerilimini sırtlar.

My Brilliant Friend (2018–2024)

My Brilliant Friend (2018–2024)

Napoli’de büyüyen iki kız çocuğunun yıllara yayılan dostluğu anlatılır. Elena ve Lila karakterleri çok farklı hayat yollarına yönelir. Lila’nın zekası ve isyankar tavrı onu çevresindeki kurallarla sürekli karşı karşıya getirir. Elena ise eğitimle hayatını değiştirmeye çalışır. İki karakter birbirini hem destekler hem zorlar. Dizi, kadınların toplum içinde kendi yerini bulma mücadelesini gösterir.

The Queen’s Gambit (2020)

The Queen’s Gambit (2020)

Beth Harmon çocuk yaşta satranç yeteneği keşfedilen bir karakterdir. Yetimhanede başlayan hikayesi onu uluslararası turnuvalara kadar taşır. Erkek egemen bir alanda kendini kabul ettirmek zorundadır. Başarıya giden yolda kişisel sorunlarıyla da mücadele eder. Beth’in zekası ve kararlılığı hikayeyi sürükler. Dizi, bir kadının yeteneğiyle sınırları aşmasını anlatır.

The Unusual Suspects (2021)

The Unusual Suspects (2021)

Bir grup kadın, büyük bir soygun planının merkezinde yer alır. İlk bakışta sıradan görünen karakterlerin farklı yönleri ortaya çıkar. Zengin bir iş kadını, bakıcı ve sosyal çevreden kadınlar aynı olayda birleşir. Hikaye ilerledikçe gerçek plan ortaya çıkar. Kadınların zekası ve stratejisi hikayenin yönünü değiştirir.

The Morning Show (2021–2024)

The Morning Show (2021–2024)

Dizi televizyon dünyasında çalışan iki kadın gazetecinin hikayesini anlatır. Alex Levy ve Bradley Jackson kariyerlerini korumak için zor kararlar almak zorunda kalır. Medya sektöründeki güç oyunları hikayenin merkezindedir. İki karakter farklı yöntemlerle ayakta kalmaya çalışır. Zaman zaman rakip olsalar da birbirlerini anlamaya başlarlar. Dizi, güçlü kadınların medya dünyasındaki yerini anlatır.

Ginny & Georgia (2021– )

Ginny & Georgia (2021– )

Bu dizide hikayenin merkezinde Georgia Miller bulunur. Genç yaşta anne olan Georgia, kızı Ginny ile birlikte yeni bir kasabada hayat kurmaya çalışır. Geçmişinden kaçarken aynı zamanda çocuklarını korumak için sürekli zor kararlar almak zorunda kalır. Dışarıdan neşeli ve güçlü görünse de arkasında ağır bir hayat mücadelesi vardır. Kızına daha iyi bir gelecek sağlamak için sınırları zorlayan bir anne portresi çizer. Dizi, bir annenin çocukları için verdiği mücadeleyi ve ayakta kalma çabasını anlatır.

The Wheel of Time (2021–2025)

The Wheel of Time (2021–2025)

Fantastik evrende geçen dizide büyü gücüne sahip kadınlar büyük rol oynar. Moiraine karakteri dünyanın kaderini etkileyebilecek bir kişiyi bulmak için yola çıkar. Güçlü büyücülerden oluşan Aes Sedai örgütü hikâyenin merkezindedir. Kadın karakterler hem lider hem savaşçı olarak öne çıkar. Farklı krallıklar arasındaki mücadele onların kararlarıyla şekillenir.

Becoming Elizabeth (2022)

Becoming Elizabeth (2022)

Genç Elizabeth Tudor’un tahta çıkmadan önceki hayatını anlatır. Saray entrikaları içinde büyüyen Elizabeth sürekli tehlike altındadır. Ancak zekası sayesinde siyasi oyunları öğrenir. Genç yaşına rağmen güçlü bir lider olacağının işaretlerini verir. Hikaye onun güç kazanma sürecine odaklanır.

The Serpent Queen (2022–2024)

The Serpent Queen (2022–2024)

Fransa Kraliçesi Catherine de Medici’nin saraydaki yükselişi anlatılır. Genç yaşta geldiği sarayda ayakta kalmak için zekasını kullanır. Politik oyunları kısa sürede öğrenir. Rakipleriyle mücadele ederken gücünü korumaya çalışır. Catherine karakteri, tarihteki en stratejik kadın figürlerden biri olarak öne çıkar.

The Power (2023)

The Power (2023)

Dizide genç kadınlar elektrik üretme gücüne sahip olmaya başlar. Bu durum dünyadaki güç dengelerini değiştirir. Kadınlar bir anda toplumdaki en güçlü konuma gelir. Farklı ülkelerde yaşayan karakterlerin hikayeleri kesişir. Dizi, gücün kimde olduğunun dünyayı nasıl değiştirdiğini sorgular.

Blue Eye Samurai (2023)

Blue Eye Samurai (2023)

Blue Eye Samurai, Edo döneminde geçen ve merkezine kimliğini saklamak zorunda kalan bir kadın karakteri anlatır. Dizinin ana karakteri Mizu, erkek egemen ve katı kurallarla şekillenen bir toplumda hayatta kalabilmek için gerçek kimliğini gizler. Kadın olduğunu belli etmemek, onun için sadece bir tercih değil aynı zamanda hayatta kalmanın tek yoludur. Çünkü o dönemde bir kadının savaşçı olması ya da kendi başına hareket etmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle Mizu, erkek kılığına girerek hem kendini korur hem de intikam yolculuğunu sürdürebilir. Dizinin en güçlü yönlerinden biri de tam burada ortaya çıkar: Mizu’nun mücadelesi sadece düşmanlarına karşı değil, kadınların bastırıldığı bir düzene karşı verdiği bir varoluş savaşıdır.

Dune: Prophecy (2025)

Dune: Prophecy (2025)

Dune evreninde geçen hikaye Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanır. Bu gizli örgüt tamamen güçlü kadınlardan oluşur. Politik ve dini güç dengeleri onların planlarıyla şekillenir. Hikaye, imparatorluklar arası mücadele içinde ilerler. Kadın karakterler evrenin kaderini etkiler.

Tüm içerikleri
right-dark
