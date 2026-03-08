İzledikten Sonra Dünyayı Değiştirecek Güçte Hissettirecek 15 Kadın Başrollü Film
Bazı filmler vardır; izlersin, kalkıp hayatına aynı kişi olarak devam edemezsin. Özellikle kadın karakterlerin merkezde olduğu hikayeler, direnç, dönüşüm ve güç temasını çok sert ve ilham verici şekilde verebilir. Aşağıdaki filmler tam o kategoride: izledikten sonra insanın içinden “tamam, şimdi dünyayı değiştirebilirim” hissi geçiyor.
İşte izledikten sonra bambaşka hissedeceğiniz kadın başrollü 15 film önerisi...
1. Erin Brockovich (2000)
2. Hidden Figures (2016)
3. Thelma & Louise (1991)
4. Kill Bill: Vol. 1 (2003)
5. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
6. Mulan (1998)
7. Little Women (2019)
8. Nomadland (2020)
9. Frida (2002)
10. Million Dollar Baby (2004)
11. Wonder Woman (2017)
12. Promising Young Woman (2020)
13. Suffragette (2015)
14. Alien (1979)
15. Contact (1997)
