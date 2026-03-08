İzledikten Sonra Dünyayı Değiştirecek Güçte Hissettirecek 15 Kadın Başrollü Film

İşsiz ve maddi sıkıntı içindeki Erin Brockovich, bir hukuk bürosunda çalışmaya başlar. Tesadüfen fark ettiği bazı belgeler onu büyük bir çevre skandalının izine götürür. Küçük bir kasabanın suyunu kirleterek insanları hasta eden dev bir şirketle mücadele eder ve hukuk sistemi içinde büyük bir dava başlatır.