MART
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İzledikten Sonra Dünyayı Değiştirecek Güçte Hissettirecek 15 Kadın Başrollü Film

İzledikten Sonra Dünyayı Değiştirecek Güçte Hissettirecek 15 Kadın Başrollü Film

8 Mart film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.03.2026 - 07:01 Son Güncelleme: 08.03.2026 - 07:04

Bazı filmler vardır; izlersin, kalkıp hayatına aynı kişi olarak devam edemezsin. Özellikle kadın karakterlerin merkezde olduğu hikayeler, direnç, dönüşüm ve güç temasını çok sert ve ilham verici şekilde verebilir. Aşağıdaki filmler tam o kategoride: izledikten sonra insanın içinden “tamam, şimdi dünyayı değiştirebilirim” hissi geçiyor. 

İşte izledikten sonra bambaşka hissedeceğiniz kadın başrollü 15 film önerisi...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Yaratık
Film

Yaratık

Kill Bill: Vol. 1
Film

Kill Bill: Vol. 1

Wonder Woman
Film

Wonder Woman

Küçük Kadınlar
Film

Küçük Kadınlar

Nomadland
Film

Nomadland

Yetenekli Genç Kadın
Film

Yetenekli Genç Kadın

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
Film

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri

Diren!
Film

Diren!

Milyonluk Bebek
Film

Milyonluk Bebek

Gizli Sayılar
Film

Gizli Sayılar

Tatlı Bela
Film

Tatlı Bela

Thelma ve Louise
Film

Thelma ve Louise

Mulan
Film

Mulan

Mesaj
Film

Mesaj

Frida
Film

Frida

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Erin Brockovich (2000)

1. Erin Brockovich (2000)

İşsiz ve maddi sıkıntı içindeki Erin Brockovich, bir hukuk bürosunda çalışmaya başlar. Tesadüfen fark ettiği bazı belgeler onu büyük bir çevre skandalının izine götürür. Küçük bir kasabanın suyunu kirleterek insanları hasta eden dev bir şirketle mücadele eder ve hukuk sistemi içinde büyük bir dava başlatır.

2. Hidden Figures (2016)

2. Hidden Figures (2016)

1960’larda NASA’da çalışan üç siyahi kadın matematikçi, uzay yarışının en kritik döneminde Amerika’nın ilk insanlı uzay görevlerinin hesaplamalarını yapar. Ancak yetenekleri kadar ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığıyla da mücadele etmek zorunda kalırlar.

3. Thelma & Louise (1991)

3. Thelma & Louise (1991)

Hayatlarından sıkılan iki kadın hafta sonu kaçamağına çıkar. Ancak yaşanan bir olaydan sonra istemeden suçlu konumuna düşerler ve kaçmaya başlarlar. Yolculuk ilerledikçe hikâye özgürlük, dayanışma ve toplumsal baskıya karşı bir başkaldırıya dönüşür.

4. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

4. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Eski bir suikastçı olan “The Bride”, düğün gününde eski ekibi tarafından saldırıya uğrar ve yıllarca komada kalır. Uyandığında hayatını mahveden kişilerden tek tek intikam almak için kanlı bir yolculuğa çıkar.

5. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)

5. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)

Kızı öldürülen Mildred Hayes, polisin davayı çözmekte başarısız olmasına öfkelenir. Küçük kasabanın girişine üç büyük reklam panosu kiralayarak polis teşkilatını açıkça suçlayan mesajlar yazar. Bu hamle kasabada büyük bir tartışma ve gerilim başlatır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mulan (1998)

6. Mulan (1998)

Genç bir kadın olan Mulan, yaşlı babasının savaşa gitmesini engellemek için erkek kılığına girerek orduya katılır. Kimliğini gizleyerek savaşmayı öğrenir ve zamanla ülkesini kurtaracak kahramanlardan biri haline gelir.

7. Little Women (2019)

7. Little Women (2019)

Dört kız kardeşin büyüme hikâyesini anlatan filmde özellikle Jo March’ın yazarlık hayali ve bağımsız bir kadın olma mücadelesi öne çıkar. Aile bağları, aşk, kariyer ve kadınların toplum içindeki rolü üzerine güçlü bir hikâye sunar.

8. Nomadland (2020)

8. Nomadland (2020)

Ekonomik krizden sonra her şeyini kaybeden Fern, karavanıyla Amerika’yı dolaşmaya başlar. Modern göçebe yaşamı seçen insanların arasında yeni bir hayat kurmaya çalışır ve özgürlüğün farklı bir anlamını keşfeder.

9. Frida (2002)

9. Frida (2002)

Film, ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatır. Geçirdiği kazalar, sağlık sorunları ve fırtınalı ilişkilerine rağmen sanata tutunarak dünyaca tanınan bir sanatçıya dönüşmesini konu alır.

10. Million Dollar Baby (2004)

10. Million Dollar Baby (2004)

Maggie Fitzgerald, profesyonel boksör olmak isteyen genç bir kadındır. Başta kimse onu ciddiye almaz, ancak sert bir antrenörün desteğiyle ringlerde yükselmeye başlar. Film, azim ve hayallerin bedeli üzerine etkileyici bir dramdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Wonder Woman (2017)

11. Wonder Woman (2017)

Amazon prensesi Diana, dünyada büyük bir savaşın çıktığını öğrenince insanlara yardım etmek için gizli adasını terk eder. İnsanlığın karanlık yönleriyle yüzleşirken gerçek gücünü keşfeder.

12. Promising Young Woman (2020)

12. Promising Young Woman (2020)

Cassie, geçmişte yaşanan travmatik bir olaydan sonra hayatını farklı bir amaca adar. Geceleri barlara giderek sarhoş kadınları istismar etmeye çalışan erkeklere ders verir. Hikâye ilerledikçe geçmişte yaşanan olayın intikamını almak için kurduğu plan ortaya çıkar.

13. Suffragette (2015)

13. Suffragette (2015)

1900’lerin başında İngiltere’de kadınların oy hakkı için verilen mücadeleyi anlatır. Maud adlı genç bir işçi kadının aktivist harekete katılmasıyla başlayan hikâye, kadınların hakları için verdikleri tehlikeli ve zorlu mücadeleyi gösterir.

14. Alien (1979)

14. Alien (1979)

Bir uzay gemisinin mürettebatı, bilinmeyen bir gezegenden gelen tehlikeli bir yaratıkla karşılaşır. Mürettebat üyeleri birer birer avlanırken hayatta kalmak için mücadele eden kişi subay Ellen Ripley olur.

15. Contact (1997)

15. Contact (1997)

Bilim insanı Ellie Arroway, uzaydan gelen gizemli bir radyo sinyali keşfeder. Bu sinyal dünya dışı bir uygarlığın varlığına işaret eder. Ancak bilimsel keşif politik ve dini tartışmaların ortasında kalır ve Ellie gerçeği kanıtlamak için büyük bir mücadele verir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın