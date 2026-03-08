MART
Norveç’teki ABD Büyükelçiliği’nde Patlama Meydana Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.03.2026 - 08:18

İran ile savaşa giren ABD’nin dünya üzerindeki temsilcilikleri zaman zaman hedef alınıyordu. Dün gece saatlerinde ABD’nin Norveç Büyükelçiliği’nde de patlama yaşandı. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, binadan dumanların yükseldiği görüldü. Patlamanın nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran ile başlayan savaş sonrasında ABD’nin özellikle Körfez ülkelerinde bulunan askeri üsleri ve temsilcilikleri hedef alınıyordu.

ABD’nin Norveç Büyükelçiliği binasında da patlama meydana geldi. Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti.

Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi. Polisin büyükelçilikle temasta olduğu, ancak patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

Olay yerinden görüntüler

