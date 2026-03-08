Norveç’teki ABD Büyükelçiliği’nde Patlama Meydana Geldi
İran ile savaşa giren ABD’nin dünya üzerindeki temsilcilikleri zaman zaman hedef alınıyordu. Dün gece saatlerinde ABD’nin Norveç Büyükelçiliği’nde de patlama yaşandı. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, binadan dumanların yükseldiği görüldü. Patlamanın nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran ile başlayan savaş sonrasında ABD’nin özellikle Körfez ülkelerinde bulunan askeri üsleri ve temsilcilikleri hedef alınıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay yerinden görüntüler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın