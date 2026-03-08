Norveç’teki ABD Büyükelçiliği’nde Patlama Meydana Geldi

ABD’nin Norveç Büyükelçiliği binasında da patlama meydana geldi. Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti.

Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi. Polisin büyükelçilikle temasta olduğu, ancak patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.