Kadınlar Günü Gelince Ortaya Çıkan 10 Erkek Tipi

Gelin yüzleşelim.

Toptan Karanfil Lobisi

Nerede görseniz tanırsınız. Elinde jelatine sarılmış, boynu bükük ve terlemiş o kırmızı karanfillerden vardır. Sokağa çıkar, tanıdığı tanımadığı herkese uzatıp 'Ablam günün kutlu olsun' der. Zanneder ki o naylona sarılı karanfil; yıl boyu trafikte edilen küfürlerin, üst perdeden akıl vermelerin kefaretidir. 9 Mart sabahı korna çalıp üstüne süreceği kadına, 8 Mart'ta o sapı ıslak çiçeği uzatır.

24 Saatlik Hak Savunucusu

Onun için 8 Mart bir performans sanatıdır. Sabah gözünü açar açmaz klavyenin başına geçer. Öyle öfkelidir ki sanırsın sistemi tek başına çökertecek. Bütün gün şairlerden, yazarlardan süslü sözler patlatır. Ta ki akşam whatsapp sohbet grubuna dönene kadar. Oradaki dilini buraya yazarsak ekranınız kararır.

Plazanın Şövalyesi

Şirketinde kadın çalışanlara, aynı işi yapan erkeklerden yüzde otuz daha az maaş verir. Yönetim kurulunda bir tane bile kadın yoktur. Ama iş ağı platformlarına girerseniz sanırsınız adam Eşitlik Bakanı. Arkasında bulanık bırakılmış kadın çalışanlarla kollarını kavuşturup poz verir. Eşit maaş mı? Onu bütçe elverirse yıl sonu konuşuruz, şimdi fotoğrafı bozma.

Sanal Alem Gösterişçisi

İnternetin en pembe, en mor, yazısı en okunmayan fiyakalı resimlerini o paylaşır. Yirmi dört saat sonra silinecek o paylaşımlarda mangalda kül bırakmaz. Gerçek hayatta bir kadının cümlesini bölmeden dinlemişliği yoktur. Gece 12'yi geçince o paylaşım süresini doldurur, adam eski ayarlarına otomatik geri döner.

'Başta Annem Olmak Üzere'ci

Bu türün bir kadına saygı duyması için, o kadının ya kendisini doğurması ya da ona hizmet etmesi gerekir. Onun lügatında kadın kendi başına bir birey değildir; saçını süpürge eden bir çilekeştir. “Başta canım anam, sonra vefakar eşim…” diye uzun bir liste sayar. İtaat etmeyen kadın, onun radarında anında bozulma yaratır.

'Erkekler Günü Ne Zaman Ya?' Esnafı

Asla sekmez. Çayını yudumlar, pis pis sırıtıp o meşhur sığlığa dalar: “Eee bizim günümüz niye yok ya? Biz de eziliyoruz hehe.” Kendini çok zeki sanır. Oysa bu şaka yirmi yıl önce de komik değildi. Bu tipi yok etmenin tek yolu, esprisini yaptıktan sonra gözlerinin içine hiçbir tepki vermeden boş boş bakmaktır. Kendi sessizliğinde yavaş yavaş boğulur.

Evin Devrimcisi

Bugün özel gün diye, akşam yemeğinden sonra devrim niteliğinde bir karar alır: İki çatalı bulaşık makinesine kendi dizecektir! Yüzünde dünyayı kurtaran adamın haklı gururu vardır. Beklediği şey sıradan bir iş bölümü değil, üstün hizmet nişanıdır. O tabakları makineye koydu diye bütün mahallede anons edilmek ister.

Eski Sevgili Aydınlanması

Günün en sinsi fırsatçısıdır. Aylardır arayıp sormadığı eski sevgilisine akşam saatlerinde o mesajı ateşler: “Her ne yaşadıysak da sen çok güçlü bir kadınsın, günün kutlu olsun…” Amacı günü kutlamak falan değildir. “Acaba oltaya gelir mi?” testidir bu. Sadece “Teşekkürler” yazıp bırakın. Aman düşmeyin, çıldıracaktır.

Siyaset Meydanı Tipi

En çok sesi o çıkarır. Takım elbisesini giyer, kravatını düzeltir, kürsüye çıkar. Mikrofonu kavrayıp 'Kadınlar bizim baş tacımızdır, onlar toplumun temel direğidir' diye gürler. Ama o konuşurken hemen arkasına, parti meclisine veya belediye encümen sıralarına bakarsınız; kırk tane bıyıklı, asık suratlı adam yan yana dizilmiştir. Kadın kolları sadece seçim döneminde broşür dağıtmak için hatırlanır. Karar mekanizmalarında kadın yoktur ama mikrofonda bol bol 'baş tacı' edebiyatı vardır. Altı boş, vaadi bol, ironisi devasa.

Sessizce Düzgün Olan Adam

Terlemiş karanfiller dağıtmaz. İnternette şirket şovu yapmaz. Süslü cümleler kurup gösteriş peşinde koşmaz.

Sadece söz kesmez.

Fikrini sorar, ciddiye alır.

Evdeki iş bölümünü bir 'lütuf' değil, kendi yaşadığı alanın sorumluluğu olarak görür. Bugün ona ne kadar normal geliyorsa, yarın da öyle davranır.