Bir Gurbetçi Hollanda'daki Açık Tuvaletleri Paylaştı: "Medeni Dediğiniz Avrupa"

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Pek çok ülkede yıl boyunca sayısız festival ve organizasyon oluyor. Binlerce kişinin katılım gösterdiği ve neredeyse sabahlara kadar sokaklarda olduğu bu festivallerde en büyük sorun tuvaletler oluyor. İnsanların sokaklarda ihtiyaçlarını gidermesi elbette korkunç görüntülere sebep oluyor. Bunun için de çeşitli çözümler mevcut.
Hollanda'da bir gurbetçi, sokaklardaki açık tuvaletleri ve o tuvaletleri kullanan insanları paylaştı. O görüntüler pek çok kişiyi şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tuvaletler gerçek mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın