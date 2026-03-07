Bir Gurbetçi Hollanda'daki Açık Tuvaletleri Paylaştı: "Medeni Dediğiniz Avrupa"

Pek çok ülkede yıl boyunca sayısız festival ve organizasyon oluyor. Binlerce kişinin katılım gösterdiği ve neredeyse sabahlara kadar sokaklarda olduğu bu festivallerde en büyük sorun tuvaletler oluyor. İnsanların sokaklarda ihtiyaçlarını gidermesi elbette korkunç görüntülere sebep oluyor. Bunun için de çeşitli çözümler mevcut.

Hollanda'da bir gurbetçi, sokaklardaki açık tuvaletleri ve o tuvaletleri kullanan insanları paylaştı. O görüntüler pek çok kişiyi şaşkına çevirdi.