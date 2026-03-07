MART
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Gurbetçi Hollanda'daki Açık Tuvaletleri Paylaştı: "Medeni Dediğiniz Avrupa"

Bir Gurbetçi Hollanda'daki Açık Tuvaletleri Paylaştı: "Medeni Dediğiniz Avrupa"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2026 - 23:38

İçerik Devam Ediyor

Pek çok ülkede yıl boyunca sayısız festival ve organizasyon oluyor. Binlerce kişinin katılım gösterdiği ve neredeyse sabahlara kadar sokaklarda olduğu bu festivallerde en büyük sorun tuvaletler oluyor. İnsanların sokaklarda ihtiyaçlarını gidermesi elbette korkunç görüntülere sebep oluyor. Bunun için de çeşitli çözümler mevcut. 

Hollanda'da bir gurbetçi, sokaklardaki açık tuvaletleri ve o tuvaletleri kullanan insanları paylaştı. O görüntüler pek çok kişiyi şaşkına çevirdi.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu tuvaletler gerçek mi?

Bu tuvaletler gerçek mi?

Videodaki yer, Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki merkez tren istasyonunun hemen önü. Özellikle büyük festivaller veya çok kalabalık etkinlikler döneminde, Avrupa'nın bazı şehirlerinde bu tarz 'açık pisuvarlar' geçici olarak sokağa kuruluyor. Yetkililer, kalabalık festivallerde insanların sokaklara tuvalet yapmasını engellemek için bu garip ama hızlı çözümü bulmuş. Fakat bu tuvaletler yalnızca erkekler tarafından kullanılabildiği için sık sık cinsiyet ayrımcılığı tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın