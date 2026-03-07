MART
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Model 10 Yaş Daha Genç Görünmek İçin Her Gün Uyguladığı Rutini Paylaştı

Bir Model 10 Yaş Daha Genç Görünmek İçin Her Gün Uyguladığı Rutini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2026 - 22:22

İçerik Devam Ediyor

Cildin genç ve taze görünümü herkesin istediği bir şey. Birçoğumuz bunun için çeşitli bakım yöntemlerine başvuruyoruz, kendi bakım rutinimizi oluşturuyoruz. Elbette her cilt tipine ve yaşa göre bakım rutinleri değişebiliyor. Fakat yine de düzenli bakım yapan ve bir sonuç alan insanların tecrübelerine ihtiyaç duyuyoruz. 

Bir model, 10 yaş daha genç görünmesini sağlayan bakım rutinini paylaştı. 5 adımlı bakımı ve verdiği bilgiler beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rutini not almak isteyenler için adım adım yazalım;

Rutini not almak isteyenler için adım adım yazalım;

  • Buz Uygulaması: Güne buzla başlayarak cildini sıkılaştırıyor ve sabah şişliklerini indiriyor. Tabii dikkatli olmak gerekiyor. Buz cilde zarar da verebilir.

  • Serum: Cildin neme doyması ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek için serum kullanıyor.

  • Göz Altı Kremi: En hassas bölge olan göz altlarına, yorgun görünümü engellemek için her gün ince bir tabaka krem sürüyor. Göz altları konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Hassas olduğu için istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

  • Nemlendirici: Cildin kalıcı bir gençlik kazanması için yeteri kadar nemli olması gerektiğini belirterek nemlendirici uyguluyor.

  • Güneş Kremi: Güneş ışığının en büyük yaşlandırıcı faktör olduğunu vurgulayan model, evde dahi olsa mutlaka güneş kremi kullanılmasını öneriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın