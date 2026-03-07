Bir Model 10 Yaş Daha Genç Görünmek İçin Her Gün Uyguladığı Rutini Paylaştı

Cildin genç ve taze görünümü herkesin istediği bir şey. Birçoğumuz bunun için çeşitli bakım yöntemlerine başvuruyoruz, kendi bakım rutinimizi oluşturuyoruz. Elbette her cilt tipine ve yaşa göre bakım rutinleri değişebiliyor. Fakat yine de düzenli bakım yapan ve bir sonuç alan insanların tecrübelerine ihtiyaç duyuyoruz.

Bir model, 10 yaş daha genç görünmesini sağlayan bakım rutinini paylaştı. 5 adımlı bakımı ve verdiği bilgiler beğeni topladı.