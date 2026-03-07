Beşiktaş'ın Paylaşımının Ardından Bir Paylaşım da Galatasaray'dan Geldi

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki takımdan da hakem kararlarıyla ilgili üst üste paylaşımlar geldi. Beşiktaş, Sane'ye kırmızı kart beklerken Galatasaray da Beşiktaş'ın paylaşımının ardından sosyal medyadan hakem kararına tepki gösterdi.