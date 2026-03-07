MART
Beşiktaş'ın Paylaşımının Ardından Bir Paylaşım da Galatasaray'dan Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2026 - 21:22

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki takımdan da hakem kararlarıyla ilgili üst üste paylaşımlar geldi. Beşiktaş, Sane'ye kırmızı kart beklerken Galatasaray da Beşiktaş'ın paylaşımının ardından sosyal medyadan hakem kararına tepki gösterdi.

Galatasaray'dan da paylaşım geldi.

Barış Alper'in Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu paylaşan Galatasaray, sosyal medyadan 'Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?' dedi.

Beşiktaş da Sane'nin pozisyonuna tepki göstermişti.

Beşiktaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Daha ne olması gerekiyor???' demişti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
