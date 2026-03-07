Besin Değerleri Düşük mü? Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Kültür Bitkisi Islahı Hakkında Konuştu

Günümüzde tükettiğimiz pek çok sebze ve meyvenin insan eliyle değiştirildiğini biliyoruz. Bitkiler insan eliyle daha verimli ve tüketilebilir hale getiriliyor. İşlem temelde doğal seçilimin aksine, insanların en büyük meyveyi veya en tatlı sebzeyi veren bitkiyi seçip onları çoğaltarak türün genetik özelliklerini zamanla değiştirmesi fakat bu işleme karşı bir ön yargı var. Peki gerçekten insan eliyle yapılan bitki ıslahı, sebzelerin besin değerini düşürür mü?

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, insan eliyle değiştirilen bu sebzeler hakkında konuştu. 'Ne istiyorsunuz Brüksel lahanasından, avokadodan?' diyen Bayburtluoğlu pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderdi.