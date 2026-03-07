MART
Besin Değerleri Düşük mü? Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Kültür Bitkisi Islahı Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
07.03.2026

Günümüzde tükettiğimiz pek çok sebze ve meyvenin insan eliyle değiştirildiğini biliyoruz. Bitkiler insan eliyle daha verimli ve tüketilebilir hale getiriliyor. İşlem temelde doğal seçilimin aksine, insanların en büyük meyveyi veya en tatlı sebzeyi veren bitkiyi seçip onları çoğaltarak türün genetik özelliklerini zamanla değiştirmesi fakat bu işleme karşı bir ön yargı var. Peki gerçekten insan eliyle yapılan bitki ıslahı, sebzelerin besin değerini düşürür mü?

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, insan eliyle değiştirilen bu sebzeler hakkında konuştu. 'Ne istiyorsunuz Brüksel lahanasından, avokadodan?' diyen Bayburtluoğlu pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderdi.

Kültür Bitkisi Islahı Nedir?

Kültür bitkisi ıslahı, yabani formda bulunan bitkilerin insan eliyle daha verimli, lezzetli ve dayanıklı hale getirilmesi sürecidir. Videoda da belirtildiği gibi, günümüzde tükettiğimiz muz, karpuz ve mısır gibi birçok temel gıda, binlerce yıl süren seçilim ve aşılama yöntemleriyle bugünkü formuna kavuşmuş. Bu süreç, bitkilerin birim alandan daha fazla ürün vermesini, hastalıklara karşı direnç kazanmasını ve daha kolay depolanabilmesini hedefliyor. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, bu durumun doğal olmayan bir müdahale değil, tarım tarihinin bir parçası olduğunu vurguladı. Islah çalışmaları sayesinde meyve ve sebzeler daha tatlı ve besleyici hale gelerek modern beslenme alışkanlıklarımızın temelini oluşturduğunu belirten Bayburtluoğlu, özellikle Türkiye'de yerli olarak üretilen Brüksel lahanası, mısır ve avokado gibi ürünlerin güvenle tüketilebileceğini hatırlattı.

Video Editörü

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
