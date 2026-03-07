Avlu Dizisinin İptaline Üzülen Seyirciler Vis a Vis Uyarlamasını Duyunca X’te Coştu!
İspanya’da büyük ilgi gören Vis a Vis dizisi Türkiye’ye uyarlanmaya hazırlanıyor. Hapishane temalı yapımın Türkiye versiyonu için çalışmalar başladı. Projenin senaryosunu Sema Ergenekon yazacak, yapımını ise Ay Yapım üstlenecek. Dizi haberi sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başladı. Özellikle bir dönem ekrana gelen Avlu dizisini izleyen seyirciler X’te yorumlar yaptı. Kullanıcılar yeni projede Avlu kadrosunun yer alması için birlik oldu. Gelin detaylara geçelim…
Vis a Vis dizisi İspanya’da yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
