Avlu Dizisinin İptaline Üzülen Seyirciler Vis a Vis Uyarlamasını Duyunca X’te Coştu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.03.2026 - 22:55

İspanya’da büyük ilgi gören Vis a Vis dizisi Türkiye’ye uyarlanmaya hazırlanıyor. Hapishane temalı yapımın Türkiye versiyonu için çalışmalar başladı. Projenin senaryosunu Sema Ergenekon yazacak, yapımını ise Ay Yapım üstlenecek. Dizi haberi sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başladı. Özellikle bir dönem ekrana gelen Avlu dizisini izleyen seyirciler X’te yorumlar yaptı. Kullanıcılar yeni projede Avlu kadrosunun yer alması için birlik oldu. Gelin detaylara geçelim…

Vis a Vis dizisi İspanya’da yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Dizi şimdi Türkiye için yeniden hazırlanıyor. Uyarlama projenin arkasında Ay Yapım bulunuyor. Senaryoyu ise deneyimli yazar Sema Ergenekon kaleme alacak. Ergenekon televizyon dünyasında birçok başarılı projeye imza atmış bir isim. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi. 

Oyuncu kadrosu da henüz açıklanmadı. Sosyal medyada proje hakkında yorumlar yapılmaya başladı. X platformunda bazı kullanıcılar Avlu dizisini hatırlatarak oyuncu önerileri yaptı. Avlu’nun yeniden çekileceği açıklanıp ardından rafa kalkması hayal kırıklığı yaşatmıştı. Şimdiyse seyirciler yeniden umutlandı ve yorumlarda sesini duyurmak istedi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
