Avlu Dizisinin İptaline Üzülen Seyirciler Vis a Vis Uyarlamasını Duyunca X’te Coştu!

Dizi şimdi Türkiye için yeniden hazırlanıyor. Uyarlama projenin arkasında Ay Yapım bulunuyor. Senaryoyu ise deneyimli yazar Sema Ergenekon kaleme alacak. Ergenekon televizyon dünyasında birçok başarılı projeye imza atmış bir isim. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi.

Oyuncu kadrosu da henüz açıklanmadı. Sosyal medyada proje hakkında yorumlar yapılmaya başladı. X platformunda bazı kullanıcılar Avlu dizisini hatırlatarak oyuncu önerileri yaptı. Avlu’nun yeniden çekileceği açıklanıp ardından rafa kalkması hayal kırıklığı yaşatmıştı. Şimdiyse seyirciler yeniden umutlandı ve yorumlarda sesini duyurmak istedi.