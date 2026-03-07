MART
Yargıtay'dan Emekli Maaşı İçin Emsal Karar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2026 - 22:58

Bankasını değiştirmek isteyen milyonlarca emeklinin karşılaştığı maaş blokesi yargıya taşındı. Bankasını değiştirmek isteyen bir emeklinin açtığı davada yerel mahkeme, emekli maaşına konulan blokenin kaldırılmasına hükmetti. Kararı inceleyen istinaf mahkemesi yerel mahkemeyi haklı bulurken, Yargıtay da bankanın itirazını reddederek kararı kesinleştirdi.

Hesaba konulan bloke banka değiştirmeye engel değil.

Yargıtay, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen bir emekli, bankanın hesabına koyduğu bloke nedeniyle işlem yapamayınca konuyu yargıya taşıdı.

Davayı inceleyen yerel mahkeme, emekliyi haklı bularak maaş üzerindeki blokenin kaldırılmasına hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onadı. Dosyayı Yargıtay’a götüren banka ise beklediği sonucu alamadı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak itirazı reddetti ve karar kesinleşti.

Kredi gerekçesiyle maaşa bloke konmuş.

BirGün’ün haberine göre, emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen bir vatandaşın açtığı dava, bankaların kredi gerekçesiyle maaş hesabına bloke koyarak taşıma işlemini engelleyip engelleyemeyeceği tartışmasını yargıya taşıdı.

2015’ten bu yana maaşını aynı bankadan alan emekli, özel bankaların yüksek promosyon teklifleri nedeniyle hesabını başka bir bankaya taşımak istedi. Ancak mevcut bankanın, kullanılan konut kredisini gerekçe göstererek emekli maaşı hesabına bloke koyduğu ve kredi bitmeden bu işlemin kaldırılamayacağını bildirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine emekli yurttaş, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak blokenin kaldırılması için dava açtı.

Mahkeme kararına banka itiraz etti.

Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, kredi kullanımı sırasında emekli maaşı üzerine bloke konulmasına ilişkin alınan muvafakatın hukuken geçerli olmadığına hükmetti ve maaş üzerindeki blokenin kaldırılmasına karar verdi.

Kararı istinafa taşıyan bankanın başvurusu ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, banka ile SGK arasındaki protokolün emekli açısından bağlayıcı olmadığını ve kredi sözleşmesinde maaşın başka bankaya taşınamayacağına dair bir hüküm bulunmadığını vurguladı.

Yargıtay son noktayı koydu.

Banka bu kez kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yaptığı incelemede Bölge Adliye Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirledi. Daire, bankanın temyiz itirazlarını reddederek kararı onadı ve emekli maaşına konulan blokenin kaldırılmasına yönelik hüküm kesinleşti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
