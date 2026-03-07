Yargıtay'dan Emekli Maaşı İçin Emsal Karar Geldi
Bankasını değiştirmek isteyen milyonlarca emeklinin karşılaştığı maaş blokesi yargıya taşındı. Bankasını değiştirmek isteyen bir emeklinin açtığı davada yerel mahkeme, emekli maaşına konulan blokenin kaldırılmasına hükmetti. Kararı inceleyen istinaf mahkemesi yerel mahkemeyi haklı bulurken, Yargıtay da bankanın itirazını reddederek kararı kesinleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hesaba konulan bloke banka değiştirmeye engel değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kredi gerekçesiyle maaşa bloke konmuş.
Mahkeme kararına banka itiraz etti.
Yargıtay son noktayı koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın