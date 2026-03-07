Yargıtay'dan Emekli Maaşı İçin Emsal Karar Geldi

BirGün’ün haberine göre, emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen bir vatandaşın açtığı dava, bankaların kredi gerekçesiyle maaş hesabına bloke koyarak taşıma işlemini engelleyip engelleyemeyeceği tartışmasını yargıya taşıdı.

2015’ten bu yana maaşını aynı bankadan alan emekli, özel bankaların yüksek promosyon teklifleri nedeniyle hesabını başka bir bankaya taşımak istedi. Ancak mevcut bankanın, kullanılan konut kredisini gerekçe göstererek emekli maaşı hesabına bloke koyduğu ve kredi bitmeden bu işlemin kaldırılamayacağını bildirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine emekli yurttaş, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak blokenin kaldırılması için dava açtı.