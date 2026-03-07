Efsanevi Albüm Kapaklarının Kaçını Doğru Tahmin Edeceksin?
Sıradan bir yazı, anlık bir fotoğraf ya da şarkılarıyla alakası olmayan stüdyo çekimleri bile albüm kapaklarında yer alınca ortaya şahane işler çıkıyor. Her gün dinlediğimiz şarkıların albüm kapaklarına ilgili misin?
1. Blurlu olsa bile o beyaz çizgili yaya geçidini tanımamak imkansız. Dünyanın en çok taklit edilen fotoğraf karesi bu albüme ait. Tahmin edebildin mi?
2. İpucu vermemize gerek yok gibi... Gayet basit! Hangi albüm bu?
3. Türk müziğinin tatlı sesli, tonton yüzlü ve sebepsizce güvende hissettiren duruşuna sahip olan şarkıcının hangi albümü bu?
4. 2004 yılında yayımladılar, bütün şarkıları sevilmekle kalmayıp bazıları olay oldu. Hangi albüm bu?
5. Tamamen masmavi bir fonun içinde bir bebeğin suyun altında bir şeye doğru yüzdüğünü hayal et. Grunge dönemini başlatan efsanevi kare. Bildin mi?
6. 90'lı yıllarda herkesin kasetini alıp salonda dinlediği nadide albümlerden biri. Tabii Sezen Aksu ipucunu da verelim! Hangi albüm bui?
7. Hadi biraz ipucu verelim: Bu albüm Sezen Aksu'ya ait.
8. Son zamanlarda şarkılarından birkaçı TikTok'ta popüler olmaya başladı. Hangi albüm bu?
9. 2000'li yılların meşhur dansı, şarkıları, zil sesleri ve sevgiliye armağan edilen o eserleri... Hepsi bu albümde. Hangi albüm bu?
