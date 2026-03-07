MART
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Efsanevi Albüm Kapaklarının Kaçını Doğru Tahmin Edeceksin?

etiket Efsanevi Albüm Kapaklarının Kaçını Doğru Tahmin Edeceksin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
07.03.2026 - 23:01

Sıradan bir yazı, anlık bir fotoğraf ya da şarkılarıyla alakası olmayan stüdyo çekimleri bile albüm kapaklarında yer alınca ortaya şahane işler çıkıyor. Her gün dinlediğimiz şarkıların albüm kapaklarına ilgili misin?

Kopya çekmek yok!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Blurlu olsa bile o beyaz çizgili yaya geçidini tanımamak imkansız. Dünyanın en çok taklit edilen fotoğraf karesi bu albüme ait. Tahmin edebildin mi?

1. Blurlu olsa bile o beyaz çizgili yaya geçidini tanımamak imkansız. Dünyanın en çok taklit edilen fotoğraf karesi bu albüme ait. Tahmin edebildin mi?

2. İpucu vermemize gerek yok gibi... Gayet basit! Hangi albüm bu?

2. İpucu vermemize gerek yok gibi... Gayet basit! Hangi albüm bu?

3. Türk müziğinin tatlı sesli, tonton yüzlü ve sebepsizce güvende hissettiren duruşuna sahip olan şarkıcının hangi albümü bu?

3. Türk müziğinin tatlı sesli, tonton yüzlü ve sebepsizce güvende hissettiren duruşuna sahip olan şarkıcının hangi albümü bu?

4. 2004 yılında yayımladılar, bütün şarkıları sevilmekle kalmayıp bazıları olay oldu. Hangi albüm bu?

4. 2004 yılında yayımladılar, bütün şarkıları sevilmekle kalmayıp bazıları olay oldu. Hangi albüm bu?

5. Tamamen masmavi bir fonun içinde bir bebeğin suyun altında bir şeye doğru yüzdüğünü hayal et. Grunge dönemini başlatan efsanevi kare. Bildin mi?

5. Tamamen masmavi bir fonun içinde bir bebeğin suyun altında bir şeye doğru yüzdüğünü hayal et. Grunge dönemini başlatan efsanevi kare. Bildin mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. 90'lı yıllarda herkesin kasetini alıp salonda dinlediği nadide albümlerden biri. Tabii Sezen Aksu ipucunu da verelim! Hangi albüm bui?

6. 90'lı yıllarda herkesin kasetini alıp salonda dinlediği nadide albümlerden biri. Tabii Sezen Aksu ipucunu da verelim! Hangi albüm bui?

7. Hadi biraz ipucu verelim: Bu albüm Sezen Aksu'ya ait.

7. Hadi biraz ipucu verelim: Bu albüm Sezen Aksu'ya ait.

8. Son zamanlarda şarkılarından birkaçı TikTok'ta popüler olmaya başladı. Hangi albüm bu?

8. Son zamanlarda şarkılarından birkaçı TikTok'ta popüler olmaya başladı. Hangi albüm bu?

9. 2000'li yılların meşhur dansı, şarkıları, zil sesleri ve sevgiliye armağan edilen o eserleri... Hepsi bu albümde. Hangi albüm bu?

9. 2000'li yılların meşhur dansı, şarkıları, zil sesleri ve sevgiliye armağan edilen o eserleri... Hepsi bu albümde. Hangi albüm bu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın