Tuana Naz Tiryaki Delikanlı Dizisinin Kadrosuna Katıldı: Elif Karakterini Oynayacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.03.2026 - 23:23

Show TV için hazırlanan Delikanlı dizisinin çekimleri devam ediyor. OGM Pictures imzasını taşıyan proje yeni oyuncularla kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün üstlendiği dizi yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda yeni bir isim daha yer aldı. Genç oyuncu Tuana Naz Tiryaki projeye dahil oldu. Oyuncunun canlandıracağı karakter de netleşti. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Delikanlı dizisi yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Yapımın çekimleri bir süredir devam ediyor. Dizinin arkasında OGM Pictures bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Hikaye genç bir adamın hayatındaki kırılma noktalarına odaklanıyor. Mert Ramazan Demir dizide o genç adama, Yusuf karakterine hayat veriyor. Yusuf’un yaşadığı olaylar hikayenin merkezinde yer alıyor. Kadroda birçok tanınmış oyuncu bulunuyor. Melis Sezen dizide Hazan karakterine hayat veriyor. Salih Bademci ise Sarp rolüyle ekranda olacak. Mina Demirtaş ise dizide Dila karakterini canlandırıyor.

Kadroya katılan yeni isim Tuana Naz Tiryaki oldu.

Genç oyuncu dizide Elif karakterini oynayacak. Elif, hikayede Dila’nın yakın arkadaşı olarak yer alacak. Dila ile ilgili sahnelerin çekimleri de başladı. Tuana Naz Tiryaki daha önce Tozkoparan İskender dizisindeki performansıyla tanınmıştı.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
