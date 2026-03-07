Tuana Naz Tiryaki Delikanlı Dizisinin Kadrosuna Katıldı: Elif Karakterini Oynayacak

Show TV için hazırlanan Delikanlı dizisinin çekimleri devam ediyor. OGM Pictures imzasını taşıyan proje yeni oyuncularla kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün üstlendiği dizi yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda yeni bir isim daha yer aldı. Genç oyuncu Tuana Naz Tiryaki projeye dahil oldu. Oyuncunun canlandıracağı karakter de netleşti.

Kaynak: Birsen Altuntaş