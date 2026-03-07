Lüks Mekanlardaki İftar Menülerinden Sonra Bir Kadın Malikanedeki İftar Yemeğini Paylaştı

Kimileri herkesin iftarının elbette kendi bütçesine göre olacağını, ibadeti yerine getirdikten sonra orucun nasıl açıldığının bir önemi olmadığını savunurken kimileri ise yoksulların halinden anlamak için yapılan bir ibadetin bu kadar lüks bir etkinliğe dönüştürülmesini mantıksız buldu. Ramazan ayı başından beri devam eden tartışma bu Ramazan'ın gündemi oldu.