Lüks Mekanlardaki İftar Menülerinden Sonra Bir Kadın Malikanedeki İftar Yemeğini Paylaştı

Lüks Mekanlardaki İftar Menülerinden Sonra Bir Kadın Malikanedeki İftar Yemeğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
07.03.2026 - 17:16

Ramazan ayında sosyal medyada iftar paylaşımlarını görmeye elbette alışığız. Fakat bu sene lüks iftar menüleri öne çıkmaya başladı. 4 kişilik bir ailenin, bir asgari ücret ödediği iftar menüleri ihtişamıyla iştah açarken fiyatlarıyla her birimizi şaşkına çevirdi haliyle. 

'rojdailaldigurbuz' isimli TikTok kullanıcısı, ailesinin malikanesindeki iftar yemeğini paylaştı. Hem malikane hem iftar sofrası beğeni topladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@rojdailaldigu...
"Ramazan ruhuna aykırı!"

Kimileri herkesin iftarının elbette kendi bütçesine göre olacağını, ibadeti yerine getirdikten sonra orucun nasıl açıldığının bir önemi olmadığını savunurken kimileri ise yoksulların halinden anlamak için yapılan bir ibadetin bu kadar lüks bir etkinliğe dönüştürülmesini mantıksız buldu. Ramazan ayı başından beri devam eden tartışma bu Ramazan'ın gündemi oldu.

