Megan Fox’un Yıllara Meydan Okuyan Değişimi Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.03.2026 - 13:41

Hollywood’un en dikkat çeken isimlerinden Megan Fox’un yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. 2004’teki gençlik yıllarından 2025’e kadar olan görüntülerinin yer aldığı video kısa sürede yayıldı. Ünlü oyuncunun değişimine 'Yıllar geçtikçe güzellemiş' yorumları yağdı.

Gelin birlikte bakalım...

Hollywood’un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Megan Fox, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla yıllardır magazin gündeminde.

Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, özellikle Transformers serisiyle dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Fox daha sonra Jennifer’s Body ve Teenage Mutant Ninja Turtles gibi yapımlardaki performansıyla da dikkat çekmişti.

Özel hayatıyla da sık sık konuşulan Fox, 2010 yılında oyuncu Brian Austin Green ile evlenmişti. Bu evlilikten üç çocuğu bulunan ünlü oyuncu, 2020 yılında Green ile yollarını ayırmıştı.

Boşanmanın ardından Machine Gun Kelly ile ilişki yaşamaya başladı.

Çiftin birlikteliği uzun süre magazin gündeminde yer alırken, Fox 2025 yılında dördüncü çocuğunu dünyaya getirmişti.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video ise ünlü oyuncuyu yeniden gündeme taşıdı.

Megan Fox’un 2004 yılında henüz 18 yaşındayken çekilen görüntülerinden başlayarak 2025 yılına kadar olan değişiminin yer aldığı video kısa sürede viral oldu.

Fox’un yıllar içindeki değişimini görenler “Gitgide güzelleşmiş”, “Yıllara meydan okuyor” ve “Her haliyle çok güzel” gibi yorumlar yaptı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
