Akaryakıt Zammında 'Eşel Mobil' Sistemine Uzmanlar Ne Diyor?

'2021’de terk edilen eşel mobil sistemine geri dönülme zamanı geldi.

Petrol fiyatlarının hızlı artışı karşısında ÖTV’yi düşürme, hem tüketiciyi hem de dezenflasyon sürecini koruma altına alır.

2025 yılında ÖTV (I) sayılı listedeki petrol ve doğalgaz ürünlerinin ÖTV hasılatı vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 5’iydi. Burada oluşacak vergi kaybının başka bir vergide yük artışı ile telafisi olursa, o da enflasyonist olur.'