Akaryakıt Zammında 'Eşel Mobil' Sistemine Uzmanlar Ne Diyor?
İsrail-ABD-İran geriliminin ardından Hürmüz Boğazı kapatıldı. Petrol fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından motorin ve benzin zamları gündemdeki yerini aldı. Fiyatlardaki artışı sınırlamak için ise ‘eşel mobil’ sistemi devreye alındı. Pek, uzmanlar eşel mobil sistemine ne yorumu yaptı? Uzmanlar 'eşel mobil' sistemini olumlu karşılarken 'isabetli karar' yorumunu yaptı.
Akaryakıtta 'eşel mobil' sistemine geçiş yapıldı.
Uzmanlar 'eşel mobil' sistemine geçilmesini nasıl değerlendirdi?
Prof. Dr. Mahfi Eğilmez: "Ekonomi, bu tür ödünleşmelerle doludur."
Ozan Bingöl: "ÖTV’den karşılanması zaruri hale gelmiştir."
İris Cibre: "Zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı."
Prof.Dr.Binhan Elif Yılmaz: "Tüketiciyi koruma altına alır."
Prof. Dr. Mehmet Şişman: "Bu hiç zam yapılmayacak anlamında olmuyor."
Prof. Dr. Şenol Babuşçu: "Pompa fiyatını kısa vadede frenler."
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
