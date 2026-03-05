onedio
Akaryakıt Zammında 'Eşel Mobil' Sistemine Uzmanlar Ne Diyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.03.2026 - 14:23

İsrail-ABD-İran geriliminin ardından Hürmüz Boğazı kapatıldı. Petrol fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından motorin ve benzin zamları gündemdeki yerini aldı. Fiyatlardaki artışı sınırlamak için ise ‘eşel mobil’ sistemi devreye alındı. Pek, uzmanlar eşel mobil sistemine ne yorumu yaptı? Uzmanlar 'eşel mobil' sistemini olumlu karşılarken 'isabetli karar' yorumunu yaptı.

Akaryakıtta 'eşel mobil' sistemine geçiş yapıldı.

Petrol fiyatları savaş etkisiyle hızla yükseldi. Fiyatlar hafta başından bu yana yüzde 16’ya yükseldi. Petrol fiyatları artınca benzin ve motorine zam konuşulmaya başlandı Ancak akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışı sınırlandıracak yeni bir uygulama devreye alındı. Petrol fiyatları savaş etkisiyle hızla yükseldi. Fiyatlar hafta başından bu yana yüzde 16’ya yükseldi. Petrol fiyatları artınca benzin ve motorine zam konuşulmaya başlandı Ancak akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışı sınırlandıracak yeni bir uygulama devreye alındı. Bu sistemle ÖTV üzerinden fiyat dalgalanmalarını ayarlama imkanı sağlanacak.

Uzmanlar 'eşel mobil' sistemine geçilmesini nasıl değerlendirdi?

twitter.com

Prof. Dr. Hakan Kara: 'Petrol fiyatı ve kurdaki artışın akaryakıt fiyatlarına etkisini %75 oranında sınırlayan düzenleme devreye girdi. Gayet isabetli bir karar.'

Prof. Dr. Mahfi Eğilmez: "Ekonomi, bu tür ödünleşmelerle doludur."

twitter.com

'Cumhurbaşkanı Kararıyla, akaryakıtta ortaya çıkacak fiyat artışlarının % 75'inin ÖTV indirimiyle karşılanması esası getirildi. 

Enerji fiyatı artışlarının enflasyona etkisi bu yolla azaltılırken bütçe açığı yükselecek (ödünleşme.)Petrol varil fiyatı 85 dolara dayandı. OVP'deki 2026 tahmininin 20 dolar üzerindeyiz. Bu yıl böyle giderse cari açık 5 milyar dolar artacak.

ÖTV'den indirim yapılması enflasyona 2 puanlık etkiyi düşürecek ama bütçe açığını artıracak. Ekonomi, bu tür ödünleşmelerle doludur.'

Ozan Bingöl: "ÖTV’den karşılanması zaruri hale gelmiştir."

twitter.com

'Bir süredir belirttiğimiz gibi eşel mobil sistemi geri geldi. Akaryakıtta oluşacak artışların %75’i maktu ÖTV tutarlarından karşılanacak.

Zamanında akaryakıt fiyatları 7 lirayı geçmesin diye uygulanan “Eşel Mobil Sistemi” akaryakıt fiyatları bugün 60 lirayı geçmişken devre dışı. Etrafımız ateş çemberi iken; enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması, vatandaşın alım gücünün korunması için “Eşel Mobil Sisteminin” tekrar devreye alınması ve olası artışların ÖTV’den karşılanması zaruri hale gelmiştir.'

İris Cibre: "Zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı."

twitter.com

'Bugünden geçerli Motorine 3,11 TL

Benzine 92 kuruş zam var.

Halihazırda yapılması gereken zammın yüzde 75'i ÖTV' den karşılandı.'

Prof.Dr.Binhan Elif Yılmaz: "Tüketiciyi koruma altına alır."

twitter.com

'2021’de terk edilen eşel mobil sistemine geri dönülme zamanı geldi. 

Petrol fiyatlarının hızlı artışı karşısında ÖTV’yi düşürme, hem tüketiciyi hem de dezenflasyon sürecini koruma altına alır. 

2025 yılında ÖTV (I) sayılı listedeki petrol ve doğalgaz ürünlerinin ÖTV hasılatı vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 5’iydi. Burada oluşacak vergi kaybının başka bir vergide yük artışı ile telafisi olursa, o da enflasyonist olur.'

Prof. Dr. Mehmet Şişman: "Bu hiç zam yapılmayacak anlamında olmuyor."

'Akaryakıta gelen eşel mobil sistemi gereği; dünya piyasasından gelen fiyat artışının yüzde 75'i vergilerden (bütçe) karşılanacak. Bu hiç zam yapılmayacak anlamında olmuyor böylece. Bütçe ve Savaşın gidişatı (Hürmüz) belirleyici. Telafisi rant sermayesine ek vergi.'

Prof. Dr. Şenol Babuşçu: "Pompa fiyatını kısa vadede frenler."

twitter.com

'Eşel Mobil Geri Geldi: Pompa Korunur, Bütçe Delinir

Akaryakıtta geçici eşel mobil devrede: rafineri çıkış fiyatı artarsa ÖTV, artışın % 75’ine kadar indirilebilecek. 

Pompa fiyatını kısa vadede frenler, enflasyondaki sıçramayı da bir süre geciktirir. 

Ama faturası bütçeye yazılır: açık zaten dikiş tutmazken, yarın “denge” diye yeni vergi/harç artışları gelir; gider tarafında ilk kısılacak kalemlerin emeklilere bayram ikramiyesi vb. alanlar olduğunu da biliyoruz.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
