Eşel Mobil Sistemi Nedir? Eşel Mobil Sistemine Geçince Ne Oluyor?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 00:39

Orta Doğu’da başlayan savaş ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişine kapatması sonrasında petrol varil fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanmıştı. Petrol arzında yaşanan sıkıntılar sonrasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında ciddi yükseliş bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye’de akaryakıt piyasasında eşel mobil sistemine geçildiği duyuruldu. İşte “eşel mobil sistemi nedir?” ve “eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiler?” sorularının cevapları…

Yeniden Yürürlüğe Alınan Eşel Mobil Sistemi Nedir?

Eşel mobil, kısaca akaryakıt fiyatlarında ani değişimleri engelleyen bir sistemdir. Sistemle, petrol fiyatı veya döviz kuru yükseldiğinde akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürülerek zamların etkisi azaltılır ve son kullanıcıya zamlar yansıtılmaz ya da daha az şekilde yansıtılır.

Eşel Mobil Sistemi Neden Uygulanır?

Eşel mobil sisteminin temel amacı enflasyon artışını sınırlandırmaktır. Akaryakıt fiyatları ulaşım, lojistik ve üretim gibi birçok kolu etkilediği için enflasyonun yükselmesinde temel faktörlerden biridir. Tüketiciyi yüksek zam baskısından koruyan eşel mobil sistemi ile enflasyon da dizginlenmiş olur.

Eşel Mobil Sistemiyle Ne Kadar Zam Önlenecek?

Resmi Gazete’de yer alan kararla uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarlarının, artışın yüzde 75’i kadar azaltılarak uygulanmasına karar verilmiş oldu.

Örneğin, motorin fiyatında küresel nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artış olacağında, ÖTV aynı tutarda indirilerek pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacağı dönemde de ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

