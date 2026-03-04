Eşel Mobil Sistemi Nedir? Eşel Mobil Sistemine Geçince Ne Oluyor?

Orta Doğu’da başlayan savaş ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişine kapatması sonrasında petrol varil fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanmıştı. Petrol arzında yaşanan sıkıntılar sonrasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında ciddi yükseliş bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye’de akaryakıt piyasasında eşel mobil sistemine geçildiği duyuruldu. İşte “eşel mobil sistemi nedir?” ve “eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiler?” sorularının cevapları…