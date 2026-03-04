Ankara ile İstanbul Arasında Seyahat Süresi Süper Hızlı Tren Projesiyle 80 Dakikaya Düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 450 kilometre hıza çıkacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'nin gündemlerinde olduğunu ve proje ile Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’da devam eden hızlı tren projesindeki çalışmaları yerinde takip etti ve açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara ile İstanbul arasında Süper Hızlı Tren Projesi gündemde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın