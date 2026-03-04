onedio
Ankara ile İstanbul Arasında Seyahat Süresi Süper Hızlı Tren Projesiyle 80 Dakikaya Düşecek

İsmail Kahraman
04.03.2026 - 23:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 450 kilometre hıza çıkacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'nin gündemlerinde olduğunu ve proje ile Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’da devam eden hızlı tren projesindeki çalışmaları yerinde takip etti ve açıklamalarda bulundu.

2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunun, 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, Ankara-Samsun hattının yanı sıra Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının da yapımının sürdüğünü ifade etti.

Ankara ile İstanbul arasında Süper Hızlı Tren Projesi gündemde.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza çıkacak Süper Hızlı Tren Projesi’nin de gündemlerinde olduğunu söyledi ve proje tamamlandığında Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla 2026'nın ikinci yarısında Bursa'yı Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren ağına bağlayacaklarını aktaran Uraloğlu, Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakika, İstanbul'a ise 1 saat 15 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını vurguladı.

