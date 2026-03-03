Sevgili Terazi, bugün Güneş, Satürn ile kavuşum yaparken, iş hayatında disiplin ve düzenin önemini bir kez daha hatırlıyorsun. Çünkü bir hayli yoğun ve kaos dolu bir güne başlıyorsun. Bu yüzden güne başlar başlamaz plan yapmalı, bu yoğunlukla başa çıkmak için günlük rutinlerini yeniden düzenlemelisin.

Daha verimli olacağını düşündüğün tüm yolları denemelisin. Şimdi, çalışma sistemini değiştirmek ve yeni bir düzen oluşturmak belki de tam da ihtiyacın olan şey. Küçük detayların büyük başarılar getireceği bu süreci dikkatle ele almayı unutma. Zira, doğru adımlar atarak günün yoğunluğunu kolayca alt edebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugünlerde daha temkinli bir tutum sergileyebilirsin. Karşındaki kişinin ciddiyetini ölçmek, onunla ilerleme hızını belirlemek isteyebilirsin. Sahiden sana aşık mı? Birlikte bir geleceğiniz var mı? İşte bu sorulara yanıt bulmalısın. İyi düşün ve onu küçük sınavlara tabi tutmaktan çekinme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…