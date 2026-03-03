onedio
4 Mart Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
4 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
03.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Mart Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Mart Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, görünüşe göre bugün, özellikle senin için göz yorgunluğu konusu biraz daha ön plana çıkıyor. Uzun saatler boyunca ekran karşısında geçirdiğin zaman, maalesef baş ağrılarını tetikleyebilir.

Tam da bu yüzden sana 20-20-20 kuralından söz etmeliyiz. Bu kural, adından da anlaşılacağı gibi, her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca uzağa bakmayı gerektiriyor. Bu basit ama etkili yöntem, gözlerinin dinlenmesine yardımcı olacak ve ekran karşısında geçirdiğin sürenin olumsuz etkilerini azaltacaktır.

Ayrıca loş ışık yerine dengeli bir aydınlatma da göz sağlığına iyi gelebilir ve baş ağrılarından kurtulmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

