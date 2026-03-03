Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde bir araya gelen Güneş ve Satürn, aşk hayatında seni daha dikkatli ve temkinli olmaya itiyor. Bu dönemde, kalbinin atışlarını hızlandıran o kişinin gerçekten ne kadar ciddi olduğunu ölçmek, belki de birlikte atacağınız adımların hızını belirlemek isteyebilirsin. Onun sana olan sevgisi ne kadar derin? İkinizin birlikte bir geleceği olabilir mi?

İşte bu soruların yanıtlarını bulmak için biraz zaman ayırmalısın. Onu küçük testlere tabi tutmaktan çekinme, sonuçta aşkta da savaşta da her şey mübah değil mi? Bu dönemde, duygularını ve düşüncelerini dikkatlice analiz etmek, senin için en doğru kararı vermeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…