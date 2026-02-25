onedio
26 Şubat Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu
26 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

26 Şubat Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında dikkat çeken bir değişim yaşanacak. O zamana kadar romantik ilişkilerinde hep naif, anlayışlı ve 'sen nasıl istersen' diyen bir tavır sergilesen de şimdi tamamen farklı bir yüzünü ortaya çıkaracaksın. Bu yeni yüzün, karanlık, kontrolcü ve hükmetmeyi seven bir arzu ile dolu olabilir! 

Partnerinin zihnini koşulsuzca domine etme isteğiyle dolduğunda ise talepkar halin, karşı tarafta beklenmedik derecede derin bir şaşkınlık uyandıracak. Kendi içindeki bu yeni gücün farkına varman, aşkta ne işine mi yarayacak? Elbette, ilişkini heyecanlı bir hale getirecek. Bu kez kontrol sana geçecek ve aşk senin istediğin gibi şekillencek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
