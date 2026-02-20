onedio
20.02.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

21 Şubat Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için adeta bir barış rüzgarı esiyor. Küçük bir jestin, belki de beklediğinden çok daha büyük bir etki yaratabileceğini unutma. Bir çiçek, bir mesaj, belki de bir özür... İnan bana, bu küçük adımlar büyük kapıları aralayabilir.

Partnerin bugün kalbini yeniden kazanmanın bir yolunu bulacak gibi görünüyor. Chiron'dan, yani 'yaralı şifacı'dan güç alarak, belki de bir süredir seni rahatsız eden yaraları iyileştirecek. Bu durum, ilişkinin yeniden canlanmasına, aşkın yeniden alevlenmesine neden olabilir. Bu yüzden, heyecanlı yakınlaşmalara da hazır olsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

