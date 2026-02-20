Sevgili Terazi, bugün senin için adeta bir barış rüzgarı esiyor. Küçük bir jestin, belki de beklediğinden çok daha büyük bir etki yaratabileceğini unutma. Bir çiçek, bir mesaj, belki de bir özür... İnan bana, bu küçük adımlar büyük kapıları aralayabilir.

Partnerin bugün kalbini yeniden kazanmanın bir yolunu bulacak gibi görünüyor. Chiron'dan, yani 'yaralı şifacı'dan güç alarak, belki de bir süredir seni rahatsız eden yaraları iyileştirecek. Bu durum, ilişkinin yeniden canlanmasına, aşkın yeniden alevlenmesine neden olabilir. Bu yüzden, heyecanlı yakınlaşmalara da hazır olsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…