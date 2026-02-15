Sevgili Terazi, bugün aniden başlayan bir flört, hayatına tam anlamıyla sarabilir. Bu tamamen beklenmedik bir durum olabilir ve eğer bekar isen, bu durum kalbinin hızla çarpmasına neden olabilir. Bu yeni ve heyecan verici kişi, seni aşka sürükleyebilir ve hayatına tamamen yeni bir boyut kazandırabilir.

Ancak, eğer zaten bir ilişkin varsa, işler biraz karışabilir. Bu yeni kişiye olan ilgin, mevcut ilişkini tehlikeye atabilir. Bu durumda, belki de bu yeni ve geçici hevesin yerine mevcut partnerine odaklanman daha doğru olabilir. Onunla spontane bir plan yapmayı düşün, belki de birlikte bir seyahate çıkmayı ya da yeni bir hobi edinmeyi planla. Zira bu, ilişkine yeni bir heyecan ve renk katabilir. Uzun zamandır planladığın o tatil belki de tam da bu dönemde gerçekleşebilir. Ya da belki birlikte bir hobi edinmek de ilişkine heyecan katacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…