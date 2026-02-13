Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında adeta bir romantizm fırtınası kopuyor! Ancak bu fırtınanın seni alıp götürmesini beklemek yerine, rüzgarın yönünü sen belirlemelisin. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, karşı tarafın ilk adımı atmasını beklemekten vazgeçip cesaretini toplayıp harekete geçmelisin. Bu, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin romantik jestlerine coşkuyla yanıt vermek sana düşüyor. Unutma ki o da senin heyecanına, tutkuna ve sevgine muhtaç. Bu karşılıklı artan tutkular ve sevgi, ilişkini bir adım öteye, belki de evlilik yoluna taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…