Sevgili Terazi, bugün kalbin saran güçlü bir çekim ve elektrik hissinden söz edeceğiz. Flörtöz enerjin ve kıvrak zekanın birleşimi, seni adeta bir mıknatıs gibi çekici kılıyor. Bugün, sadece bir bakışınla ya da zekice kurgulanmış bir cümleyle etrafındakileri büyüleyebilir, herkesi kendine hayran bırakabilirsin.

İlişkinde ise biraz oyunbazlık sergileyerek, monotonluğu da tamamen yok edebilirsin. Tam da bu noktada dürüstlüğün, ilişkinin temel taşı olmalı. Fakat bu dürüstlüğü, romantik bir oyunla süsleyerek, ilişkindeki heyecanı da tazeleyebilirsin. Şimdi aşk, heyecanlı ve dinamik bir enerji ile seni saracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…