Sevgili Terazi, bugün Merkür'ün Kova burcuna geçişini kesinlikle hissedeceksin. Zira bu geçiş, yaratıcılığını bir sanat eseri gibi zihninde şekillendirecek ve ifade biçimini daha cesur, daha aykırı ve kesinlikle daha etkileyici bir hale getirecek. Artık sadece estetik değil, içinde bir zeka kırıntısı barındıran aktiviteler ve fikirler seni mutlu edecek. Bu haftanın başlangıcından itibaren bu yeni bakış açısıyla kendini daha enerjik ve yaratıcı hissetmeye de hazır ol!

Sahneye çıkma ve yeteneklerini sergileme vakti geldi. Hobilerini birer işe dönüştürmek veya dijital dünyada yaratıcı bir içerik üreticisi olmak için gereken o orijinal fikri de bugün bulabilirsin. Ancak risk alırken duygularınla değil, olasılık hesaplarıyla hareket etmen en iyisi olacak. Seni başarıya götürecek en güçlü stratejiyi belirlemek ve iş dünyasını şekillendirip zirveye yerleşmek konusunda da kararlı ol bugün!

Peki ya aşk? Bugün kalbini saracak bir elektrik var havada... Flörtöz enerjin ile birleşen kıvrak zekan seni karşı konulmaz bir çekicilikle sarıyor. Bugün sadece bir bakışla, zekice kurgulanmış bir cümleyle herkesi kendine hayran bırakabilirsin. İlişkinde ise biraz oyunbaz ama dürüst bir tavır takınarak monotonluğu tamamen yok edebilirsin. Yani ister henüz yeni bir flörte adım at, ister yıllar süren bir ilişkinin içinde ol, aşk bugün heyecanlı ve dinamik hale gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…