Sevgili Terazi, bu hafta sonunun huzurlu ve sakin enerjisi, üretkenliğini artırıyor. Bugünün mottosu, mükemmeliyetçilikten ziyade doğru niyetlerle hareket etmek oluyor. İş hayatında, seni strese sokan bir durum hakkında daha yumuşak ve daha anlayışlı bir bakış açısı geliştirebiliyorsun bu durumda. Bu yeni perspektif ise hayatını yönetme konusunda sana ilham veriyor ve işleri kolaylaştırıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise günlük rutininde bir değişiklik yapma isteği belirebilir, zihninde! Bu, küçük bir alışkanlık değişikliği olabileceği gibi köklü bir iş değişikliğini de kapsıyor olabilir. Hayatının bundan sonraki süreçlerini tamamen değiştirecek yeni bir planla iş hayatında başarı seni bekliyor. Hadi sınırlarını aş!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, büyük beklentilerden ziyade sade ve içten mutluluklar öne çıkıyor. Belli ki bugün, büyülü anlar beklemiyorsun ama samimi bir paylaşım, sıradan bir an bile senin için özel bir anlam taşıyabilir. Huzur, romantizmin merkezine yerleşiyor ve bu, aşk hayatını daha da güzelleştiriyor. Aşkın en güzel haline hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…