La Liga, Arda Güler'in Attığı Golün xG Değerini ve Net Mesafesini Paylaştı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 23:04

Real Madrid’in Elche’yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Arda Güler’in kendi yarı sahasından attığı gol büyük yankı uyandırdı. LaLiga ise golün mesafesini resmi olarak açıkladı.

Gol paylaşımında Arda'nın cesaretine de övgüyü eksik etmediler.

İspanya halen Arda'nın Elche'ye attığı golü konuşuyor.

Kendi yarı sahasından attığı golle La Liga'ya damga vuran Arda Güler takım arkadaşları, teknik direktörü ve basının göz bebeği haline geldi. 

Bu gole sık sık hak ettiği değeri veren İspanyol basınına La Liga da eklendi. La Liga, yaptığı paylaşımla golü ve Arda'ya ayrı parantez açtı.

xG: 0,01 İnanç: 99,9

Arda Güler'in golünü 68.6 metre olarak kayıtlara geçen La Liga, golü anlatmak için de 'Gol olma ihtimali 0,01 inanç 99,9' paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım:

