article/comments
Altından Sonra Gümüş de Çakıldı: Rekor Kayıp Yatırımcıları Korkuttu

Hakan Karakoca
19.03.2026 - 21:25

Ortadoğu’daki genişleyen çatışma, küresel piyasalarda beklenmedik etkilere yol açtı. Enflasyon ve enerji şoku endişeleriyle yatırımcılar güvenli limanlardan çıkarken, gümüş fiyatları gün içinde yaklaşık yüzde 10 düşerek tarihi kayıp yaşadı.

Orta Doğu'daki gerilim gümüşü de vurdu.

Orta Doğu’da 28 Şubat’tan bu yana devam eden hava operasyonları ve üst düzey suikastlarla genişleyen çatışmalar, küresel piyasaları sarsmayı sürdürüyor.

ABD ve İsrail’in Şubat sonunda İran’a düzenlediği hava harekâtları bölgeyi adeta bir ateş çemberine dönüştürdü. İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürülmesiyle yükselen misilleme savaşları, küresel ekonomide enflasyon ve enerji şoku endişelerini zirveye taşıdı.

Ancak bu korku, altına ve gümüşe talep getirmek yerine, büyük satış dalgalarını tetikledi.

Gümüşte kayıp %10'u buldu.

Küresel piyasalarda en büyük kaybı gümüş yaşadı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 9,85 düşerek saat 17:00’de 67,83 dolardan işlem gördü.

Altın cephesinde de kayıplar devam ediyor. Savaşın ekonomik etkileri belirsizlik yaratırken, altının onsu yüzde 2,8 değer kaybederek gün içinde 4.503 dolara kadar geriledi. Gram altın da 6.416 TL’ye düştü.

*Haberde yer alan bilgi, görüş ve yorumlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
