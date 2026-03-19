Bayram Öncesi Araba Kiralamak İsteyenlere Uzmanlardan Uyarı Geldi

Mert Atılgan, bayram tatilinin kısa ve mevsim olarak kışa yakın olmasının, araç kiralama taleplerinin özellikle şehir ofislerinde yoğunlaşmasına yol açtığını vurguladı. Talebin ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiğini belirten Atılgan, bayram döneminde hem memleket ziyaretleri hem de kısa tatil planları nedeniyle şehirler arası hareketliliğin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Araç kiralama sektöründe, tıpkı havayolu ve konaklama sektörlerinde olduğu gibi, dinamik fiyatlandırma stratejilerinin uygulandığını ifade eden Atılgan, “Talep artışı fiyat yükselişini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle araç kiralamayı planlayan müşteriler, erken rezervasyon yaparak fiyat artışlarından daha az etkilenebilir ve tercih ettikleri araç segmentinden kiralama yapabilir” dedi.