onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bayram Öncesi Araba Kiralamak İsteyenlere Uzmanlardan Uyarı Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 21:03

Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası yolculukların artması, araç kiralama talebini yükseltti. Özellikle tatil bölgelerinde yoğun ilgi gözleniyor. Sektör temsilcisi Mert Atılgan, “Bu bayram döneminde kiralama talebi geçen yılla paralel. Müşteriler özellikle ekonomik segment ve otomatik vites araçları tercih ediyor” dedi.

Kaynak - Mynet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu yıl yine talepler bayramda arttı.

Araç kiralama sektörü temsilcileri, bayram dönemlerinde özellikle büyük şehirlerden sahil bölgelerine yoğun talep yaşandığını belirtiyor. Mert Atılgan, Ramazan Bayramı öncesinde araç kiralama taleplerinde belirgin bir artış gözlemlediklerini ifade etti. Atılgan, bayrama yaklaşık iki hafta kala rezervasyonların hızlandığını belirterek, “Şehirler arası seyahatlerin yoğunlaşması, uçak biletlerindeki yükseliş ve aile ziyaretleri araç kiralamaya ilgiyi artırıyor. Bu sezon talep geçen yılla paralel seyrediyor; müşteriler özellikle ekonomik segment ve otomatik vites araçları tercih ediyor” dedi.

İlk uyarı erken rezervasyon için...

Mert Atılgan, bayram tatilinin kısa ve mevsim olarak kışa yakın olmasının, araç kiralama taleplerinin özellikle şehir ofislerinde yoğunlaşmasına yol açtığını vurguladı. Talebin ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiğini belirten Atılgan, bayram döneminde hem memleket ziyaretleri hem de kısa tatil planları nedeniyle şehirler arası hareketliliğin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Araç kiralama sektöründe, tıpkı havayolu ve konaklama sektörlerinde olduğu gibi, dinamik fiyatlandırma stratejilerinin uygulandığını ifade eden Atılgan, “Talep artışı fiyat yükselişini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle araç kiralamayı planlayan müşteriler, erken rezervasyon yaparak fiyat artışlarından daha az etkilenebilir ve tercih ettikleri araç segmentinden kiralama yapabilir” dedi.

"Şahıs hesaplarına para göndermeyin" uyarısı...

Mert Atılgan, bayram dönemi araç kiralayan tüketicilere seyahat planlarını netleştirip, araç teslim saatlerini yoğunluğu göz önünde bulundurarak ayarlamalarını önerdi. Atılgan, araç teslim noktasına biraz erken gelmenin faydalı olacağını belirterek, “Araç teslim alınırken sözleşme detayları, kiralama süresi, yakıt politikası, kilometre limitleri ve ek sürücü tanımları gibi bilgilerin kontrol edilmesi önemli. Aracın mevcut durumunun incelenmesi ve varsa hasarların teslim formuna işlenmesi hem kullanıcı hem firma açısından sürecin şeffaf ilerlemesine yardımcı olur” dedi.

Son yıllarda sektörde sahte kiralama vakalarının arttığını vurgulayan Atılgan, tüketicilerin resmi web siteleri, kurumların mobil uygulamaları, çağrı merkezleri veya güvenilir aracı kurumlar üzerinden hizmet almalarının önemini hatırlattı. Araç kiralama ödemelerinin çoğunlukla kredi kartı ile yapıldığını belirten Atılgan, şahıs hesaplarına para transferi yönteminin kurumsal firmalar için geçerli olmadığını sözlerine ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın