İslam Memiş, Altın İçin "Bu Fırsat Bir Daha Gelmez" Dedi

İslam Memiş, Türkiye’de uygulanan 2,5 yıllık altın ithalat yasağının piyasada ciddi bir maliyet oluşturduğunu hatırlattı. Memiş, gram altının 7 bin lira sınırının altına gerilemesini “kesin bir alım fırsatı” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Uzman, dünya ekonomilerinin iyi bir yolda olmadığını belirterek, küresel bir enflasyon dalgası yani hiperenflasyon riskine dikkat çekti. Ayrıca altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya eline yeni nakit geçenler için bu düşüşlerin bir “indirim dönemi” sunduğunu vurguladı.

Memiş, Fed’in kararlarının yanı sıra İran savaşının da altın fiyatlarını etkilediğini belirterek, savaşta tansiyonun düşmesi halinde altının yeniden yukarı yönlü ivmeleneceğini kaydetti.

