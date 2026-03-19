onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş, Altın İçin "Bu Fırsat Bir Daha Gelmez" Dedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 19:59

Altın fiyatları sert düşerken İslam Memiş yorum yaptı. Memiş, 2026’yı “manipülasyon yılı” olarak nitelendirip düşüşleri yatırım fırsatı olarak gördü.

Piyasalarda teknik ve mantıkla açıklanamayan bir trendin hakim olduğunu belirten İslam Memiş, düşüşün perde arkasındaki 'büyük planı' anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fed kararı altın için deprem etkisi yarattı.

ABD Merkez Bankası, iki gün süren toplantıların ardından mart ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutarken, karar ve verilen sinyaller altın piyasasında sert dalgalanmalara yol açtı.

Karar öncesi zaten düşüş eğiliminde olan altının ons fiyatı, dün yüzde 2,2 azalarak 4.891 dolara gerilemişti. Fed’in açıklamasıyla kayıplar hızlanarak ons altın yüzde 3,2 düşüşle 4.844 dolara indi. Bugün ise altının onsu gün içinde 4.503 dolara kadar gerileyerek rekor düşüş yaşadı; gram altın da 6.416 TL’ye geriledi.

İslam Memiş, büyük plan diyerek açıkladı.

Altındaki sert düşüşün başlıca nedeni olarak İran savaşı öne sürülürken, İslam Memiş Halk TV’de piyasalardaki gelişmeleri yorumladı. Memiş, teknik ve mantıkla açıklanamayan bir trendin piyasada hakim olduğunu belirterek düşüşün arkasındaki “büyük planı” açıkladı. Ona göre merkez bankaları, önceden hazırlıklarını yaptığı savaşın maliyetini ellerindeki altınları satarak karşılıyor.

İslam Memiş, yaşanan geri çekilmeyi birkaç faktörle açıkladı.

Altında yaşanan sert geri çekilme, uzmanlar tarafından birkaç temel faktöre bağlandı. Kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar, teminat açıklarını kapatmak için mecburen altın ve gümüş satmak zorunda kalıyor. Öte yandan, piyasada alıcı konumunda olması beklenen merkez bankaları, satış yaparak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca faiz indirimi beklentilerinin yerini faiz artırımı korkusu alması, altının değer kaybını hızlandıran bir diğer etken olarak öne çıkıyor.

"Kesin bir alım fırsatı" diyen İslam Memiş yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş, Türkiye’de uygulanan 2,5 yıllık altın ithalat yasağının piyasada ciddi bir maliyet oluşturduğunu hatırlattı. Memiş, gram altının 7 bin lira sınırının altına gerilemesini “kesin bir alım fırsatı” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Uzman, dünya ekonomilerinin iyi bir yolda olmadığını belirterek, küresel bir enflasyon dalgası yani hiperenflasyon riskine dikkat çekti. Ayrıca altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya eline yeni nakit geçenler için bu düşüşlerin bir “indirim dönemi” sunduğunu vurguladı.

Memiş, Fed’in kararlarının yanı sıra İran savaşının da altın fiyatlarını etkilediğini belirterek, savaşta tansiyonun düşmesi halinde altının yeniden yukarı yönlü ivmeleneceğini kaydetti.

*Bu haberde yer alan bilgi, görüş ve yorumlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın