Sevgili Kova, bugün Venüs ile Uranüs'ün sürprizli altmışlık açısı, çalıştığın kurumun mesai saatleri veya ofis kurallarıyla ilgili aniden esnek bir karara varmasını sağlayabilir. Beklenmedik bir şekilde gelen bu esnek çalışma hakkı veya erken çıkma fırsatı, günün geri kalanını tamamen kendi verimliliğine göre planlamana olanak tanıyor.

Zorunluluklardan kurtulduğun an, işleri çok daha hızlı ve yaratıcı bir şekilde bitiriyorsun. Kendine kalan bu ekstra zaman, hem özel işlerini halletmene hem de uzun süredir ertelediğin kişisel bir hobine odaklanmana imkan tanıyarak ruhunu havalandıracak. Özgürlük sana çok yakışıyor.

Peki ya aşk? Bu esnek zamanı fırsat bilip, Venüs açısının enerjik desteğini de yanına alarak öğleden sonra partnerinin iş yerine sürpriz bir ziyarette bulunabilirsin. Gün ortasındaki bu tatlı kaçamak, sıradan salı gününü adeta bir tatil gününe çevirecek. Bekar bir Kova burcu isen, erken biten mesainin ardından yürüyüşe çıktığın parkta, senin gibi günü erken bitirmiş ve anın tadını çıkaran çok ilginç biriyle neşeli bir sohbete dalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...