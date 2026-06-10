Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Ay Boğa burcundayken, senin bağımsız ve evrensel ruhun, evin ve ailenin o değişime direnen katı kuralları arasında sıkışıp kalıyor. Kendi evinde bile özgür hissetmediğin, aile büyüklerinin bitmek bilmeyen beklentileriyle veya 'biz hep böyle yaptık' ısrarlarıyla yüzleştiğin, sabrının zorlandığı bir gün.

Ev içinde teknik bir arıza çıkabilir; bozulan internet bağlantısı, gürültücü komşular veya bir türlü bitmeyen tadilat sesleri senin ihtiyacın olan kişisel alanını işgal edebilir. Çekip gitmek istesen de sorumlulukların ayağına bağ oluyor. Dört duvar üstüne üstüne gelirken, sükunetini korumak bugünün en zor görevi.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde ailelerin ilişkinin tam ortasına bomba gibi düştüğü yorucu bir gün. Partnerinle arandaki bir konuya ailelerin dahil olması veya onların geleneksel beklentilerinin ilişkine dayatılması, aranızda büyük bir mesafe yaratabilir. Özgürlüğün kısıtlanıyor. Bekarsan, bugün yakın bir arkadaş çevresinde veya ortak bir ortamda birinden çok hoşlansan da, grubun dinamiği bozulmasın veya laf söz olmasın diye bu hisleri kendi içinde sessizce bastırıp gerçeğe dönüştürmekten vazgeçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...