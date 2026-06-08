Sevgili Kova, bugün Venüs ile Jüpiter'in kavuşumu, günlük rutinlerini, ofis yaşamını ve sağlığını adeta küçük mucizelerle dolduruyor. Her gün şikayet ederek yaptığın sıkıcı işler bile bugün gözüne çok sevimli, huzurlu ve bereketli görünecek. Gündelik hayatını düzene sokmak, bedenine şefkat göstermek ve koşturmaca içinde kendine huzurlu alanlar yaratmak ruhunu aydınlatacak.

Çalışma ortamında veya hizmet aldığın insanlarla aranda adeta bir aile sıcaklığı oluşuyor. Yardımcın, astların veya mesai arkadaşlarınla paylaştığın güzel enerji, günün tüm stresini alıp götürecektir. Belki ofise küçük bir tatlı almak veya sokaktaki bir canı (evcil hayvanı) beslemek/sahiplenmek, kalbindeki sevgi enerjisini katlayarak sana geri dönecek.

Peki ya aşk? Aşkın büyük sahnelerde değil, hayatın en ufak, en pratik anlarında gizli olduğunu hissettiğin bir gün. Partnerinin sana hazırladığı sabah kahvesi veya yorgun günün ardından omuzlarına yaptığı ufak bir masaj, sana 'işte gerçek sevgi bu' dedirtecektir. Bekarsan, günlük rutininde, belki iş yerinde, spor salonunda veya markette karşılaştığın, hayatı kolaylaştıran, şefkatli ve güler yüzlü kişiyle içini ısıtacak çok doğal bir bağ kurabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...