Sevgili Kova, bugün ilişkinde marjinal beklentilerini bir kenara bırakıp tamamen sıradan ama bir o kadar da huzurlu anların tadını çıkarıyorsun. Partnerinle birlikte ev işlerini bölüşmek, evcil hayvanınızla ilgilenmek veya sadece yan yana oturup dinlenmek, aranızdaki şefkat bağını sessizce ama çok güçlü bir şekilde onaracaktır.

Ama bekarsan, aşkı çok uzaklarda veya dijital platformlarda aramana gerek yok. Günlük hayatını paylaştığın, her gün selamlaştığın ama şefkatli kalbini daha önce hiç fark etmediğin mütevazı kişi, ansızın kalbine dokunacak ufak bir jestle aşkın kapısını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...