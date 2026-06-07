Sevgili Kova, bugün partnerinle yaşadığınız fikir ayrılığı sıradan bir kavga değil, tamamen hayat felsefesi üzerinden patlak veriyor. Onun savunduğu bir düşünce veya sergilediği vizyonsuz bir tavır, ona olan saygını ciddi şekilde zedeleyecek. Aranızdaki bağın kopma noktasına geldiği bu sessiz gerilimde, birbirinizi değiştiremeyeceğinizi acı da olsa fark ediyorsunuz.

Ama bekarsan, birine kendini açıklamaktan, farklılıklarını tolere etmekten o kadar yoruldun ki, bugün sana ilgi duyanları bile zihinsel bir sınavdan geçirip anında eliyorsun. Seni gerçekten anlamayan, senin derin ve karmaşık dünyana ayak uyduramayacak kimseye tahammülün yok. Anlaşılmamaktansa, yalnızlığı tercih ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...