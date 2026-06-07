Sevgili Kova, bugün yeni haftaya çevrendeki insanlara ve parçası olduğun topluma karşı büyük bir yabancılaşma hissederek başlıyorsun. Savunduğun değerlerin, fikirlerin veya vizyonun kimse tarafından anlaşılmadığını, adeta yanlış bir gezegene düşmüş gibi yalnız kaldığını fark edeceğin melankolik bir güne başlıyorsun. Zira bugün aidiyet duygun da sarsılıyor.

Dahil olduğun derneklerde, arkadaş gruplarında veya sosyal çevrelerde yaşanan sığ tartışmalar, dedikodular seni kızdıracak. Seni anlamayan insanlara bir şeyler izah etmeye çalışmaktan tamamen vazgeçip sessizce o ortamlardan uzaklaşma kararı alıyorsun. Yalnızlığın, kalabalıkların gürültüsünden bin kat daha güvenli geliyor, değil mi?

Peki ya aşk? Beraberliğinde de ideolojik veya zihinsel büyük bir uçurumun varlığını kabullendiğin bir gün olacak. Partnerinle inançlarınız, siyasi görüşleriniz veya hayata bakış açılarınız yüzünden gireceğiniz sert bir tartışma, aranızda günlerce sürecek buz gibi sessizlik cezasına dönüşebilir. Zihinler anlaşamıyorsa kalp de soğuyor. Bekarsan, sırf yalnız kalmamak adına kafa yapının hiç uymadığı biriyle zorlama bir bağ kurmaya çalışmaktan bugün tamamen vazgeçip, kimse beni anlamıyor isyanıyla inzivaya çekiliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...