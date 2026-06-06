Sevgili Kova, bugün partnerinin karşısına tamamen şeffaf, ama bir o kadar da korkutucu bir güçle çıkıyorsun. Ondan beklentilerini gizlemek veya taviz vermek devri bitti. Aşkınızı yoran kökleşmiş davranış kalıplarını yıkıp ilişkinizi tamamen dürüst ve yeni kimliğine yakışır bir seviyeye taşıdığınızda, aranızdaki tutku bir volkan gibi patlayacaktır. Ancak dikkatli ol; aşk bu denli sert rüzgarlar karşısında yok olabilir!

Ama bekarsan, bugün gözlerinden yansıyan içsel metamorfoz enerjisi, sıradan insanları senden uzak tutarken, sadece senin karanlığına ve aydınlığına eşlik edebilecek muazzam güce sahip karakterleri kendine çekecek. Hayatına giren kişi sadece bir sevgili değil, senin bu dönüşüm yolculuğunda adeta ruh eşin ve aynan olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...