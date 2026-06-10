Sevgili Kova, bugün ilişkide sadece partnerinle değil, onun ailesinin beklentileriyle veya sınırları aşan müdahaleleriyle de savaşmak zorundasın. Senin özgür ve bağımsız yaşam tarzının eleştirilmesi karşısında partnerinin net bir sınır çizmemesi, aranızdaki o güvenli alanı büyük bir inatlaşma arenasına çevirecektir.

Ama bekarsan, mantığın duygularına çok sert bir şekilde 'hayır' diyor. Aynı iş yerinde olduğun veya çok yakın arkadaş grubundan birine karşı hissettiğin çekimi, sırf kurulu düzenin ve arkadaşlıkların bozulmaması adına kendi içinde öldürüyorsun. Bugün maceraya değil, elindeki mevcut huzura tutunmayı seçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...