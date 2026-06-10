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Kova Burcu right-white
11 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.06.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

11 Haziran Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkide sadece partnerinle değil, onun ailesinin beklentileriyle veya sınırları aşan müdahaleleriyle de savaşmak zorundasın. Senin özgür ve bağımsız yaşam tarzının eleştirilmesi karşısında partnerinin net bir sınır çizmemesi, aranızdaki o güvenli alanı büyük bir inatlaşma arenasına çevirecektir.

Ama bekarsan, mantığın duygularına çok sert bir şekilde 'hayır' diyor. Aynı iş yerinde olduğun veya çok yakın arkadaş grubundan birine karşı hissettiğin çekimi, sırf kurulu düzenin ve arkadaşlıkların bozulmaması adına kendi içinde öldürüyorsun. Bugün maceraya değil, elindeki mevcut huzura tutunmayı seçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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