Sevgili Kova, bugün ilişkisi olan bir Kova isen, partnerinle aranızdaki romantik dinamiği tamamen sessizliğe ve huzura taşıyorsun. Birbirinizden maddi beklentilere girmek, lüks mekanlarda boy göstermek yerine; sadece evde, basit bir sofra etrafında manevi bir şükür duygusuyla var olmanın paha biçilemez sevincini yaşayacaksınız.

Ama bekarsan, yalnızlığın gücü ve barışı bugün seni adeta sarıp sarmalıyor. Birilerine mesaj atmak, 'acaba ne yazdı?' diye ekran başında beklemek sana bugün çok anlamsız ve gereksiz geliyor. Kendi değerinin tamamen farkındasın; eksik hissetmediğin için de bugün hayatında kimseye yer açmaya hiç niyetin yok. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...