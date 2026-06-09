Sevgili Kova, bugün gökyüzünde gerçekleşen Ay ile Neptün kavuşumu, maddi evini ve öz değer algını tamamen bir hayalperestliğe sürüklüyor. Cebindeki paranın sınırlarını unutarak, estetik veya sana geçici bir huzur verecek olan şeylere düşüncesizce para harcama eğilimindesin. Para sanki elinden su gibi kayıp gidebilir; bugün alışveriş sepetini onaylamadan önce mutlaka iki kez düşünmelisin.

Finansal tablonun ötesinde, kendi öz değerinle de ilgili yumuşacık bir farkındalık günündesin. Yeteneklerini, güzel kalbini ve dünyaya kattığın eşsiz vizyonu takdir ettiğinde, aslında ne kadar zengin bir insan olduğunu hissedeceksin. Maddiyattan ziyade manevi tatminin zirve yaptığı, kendi değerini kimsenin onayına sunmadığın huzurlu bir gün.

Peki ya aşk? Romantizm karmaşalarının tamamen dışında kalıp, bekarlık sultanlıktır felsefesinin barışını hissedebilirsin. İlişkilerin yorucu iletişimlerinden, dramalarından veya kaprislerinden o kadar uzaktasın ki, tek başına içtiğin bir kahvenin veya yalnız geçirdiğin bir akşamın sana verdiği huzuru hiçbir aşka değişmeyeceksin. Bekarsan, bugün sana yaklaşmaya çalışan flörtleri bile nazikçe geri çevirip kendi başına film izlemenin, müzik dinlemenin ve yalnız ama mükemmel dünyanda kalmanın keyfini sonuna kadar çıkarıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...