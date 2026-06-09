Sevgili Koç, bugün gökyüzünde gerçekleşen Ay ile Neptün kavuşumu, özellikle iletişimde ve beklentilerinde hafif bir sis perdesi yaratabilir. İnsanların sana söyledikleriyle asıl niyetleri arasında farklar olduğunu sezgilerinle yakalayacağın bir gündesin. Bazen çok inanmak istediğin bir sözün altının boş çıkması ufak bir burukluk yaratsa da, bu durum kime güvenip kime güvenmeyeceğini sana çok net öğretiyor.

Günlük akışında bir şeyleri zorlamak yerine biraz geri çekilmeyi seçmelisin. Gönderilmeyen bir kargo, yanlış anlaşılan bir mesaj veya iptal olan bir plan seni öfkelendirmesin. Belki de o planın iptal olması senin için daha hayırlıdır. Sezgilerinin sesini açıp, mantığının ısrarını biraz kıstığında günü çok daha sakin geçireceksin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde bir yaz rüzgarı gibi esip geçen, kafa karıştırıcı durumlara hazırlıklı ol. Partnerinin bugün oldukça dalgın veya unutkan olması, sana değer vermediğinden değil tamamen zihinsel yorgunluğundan kaynaklanıyor; alınganlık yapma. Bekarsan, günlerdir harika giden bir flörtün aniden mesajlara geç dönmesi veya ghosting yapması başta canını sıksa da, aslında bir illüzyondan erken uyandığın için daha sonra çok sevineceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...