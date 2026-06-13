Sevgili Kova, bugün yenilikçi ruhuna inat, tüm gününü aile büyüklerini ziyaret ederek veya geleneksel bir yemeği pişirmeye çalışarak geçiriyorsun. Hamur açmak veya eski bir tarifi denemek sırasında yaşadığın acemilik, Venüs ile Chiron karesinin etkisiyle ufak bir kök sorgulamasına ve 'nereye aidim?' hissiyatına yol açabilir.

Gelenekleri bire bir uygulamak zorunda değilsin; kendi modern dokunuşunu yemeğe veya ailevi geleneğe katabilirsin. Geçmişe saygı duymak, kendi kimliğinden vazgeçmek anlamına gelmez. Eskiyle yeniyi kendi tarzında harmanlamanın tadını çıkar.

Peki ya aşk? Bekarsan, bir akrabanın veya aile dostunun 'seni biriyle tanıştıralım' şeklindeki geleneksel çöpçatanlık teklifini bugün aniden, önyargısızca kabul ediyorsun. Görücü usulünün modern bir versiyonu, karşına senin zekana hitap eden sürpriz birini çıkarabilir. İlişkisi olan bir Kova isen, partnerinle beraber mutfağa girip aile yadigarı bir tarifi denemek, mutfağı una bulasanız bile size çok köklü, sıcacık ve geleneksel bir pazar huzuru verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...