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Kova Burcu right-white
14 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 14 Haziran Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yenilikçi ruhuna inat, tüm gününü aile büyüklerini ziyaret ederek veya geleneksel bir yemeği pişirmeye çalışarak geçiriyorsun. Hamur açmak veya eski bir tarifi denemek sırasında yaşadığın acemilik, Venüs ile Chiron karesinin etkisiyle ufak bir kök sorgulamasına ve 'nereye aidim?' hissiyatına yol açabilir.

Gelenekleri bire bir uygulamak zorunda değilsin; kendi modern dokunuşunu yemeğe veya ailevi geleneğe katabilirsin. Geçmişe saygı duymak, kendi kimliğinden vazgeçmek anlamına gelmez. Eskiyle yeniyi kendi tarzında harmanlamanın tadını çıkar.

Peki ya aşk? Bekarsan, bir akrabanın veya aile dostunun 'seni biriyle tanıştıralım' şeklindeki geleneksel çöpçatanlık teklifini bugün aniden, önyargısızca kabul ediyorsun. Görücü usulünün modern bir versiyonu, karşına senin zekana hitap eden sürpriz birini çıkarabilir. İlişkisi olan bir Kova isen, partnerinle beraber mutfağa girip aile yadigarı bir tarifi denemek, mutfağı una bulasanız bile size çok köklü, sıcacık ve geleneksel bir pazar huzuru verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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