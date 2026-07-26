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Kova Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 27 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün senin burcuna geçmesi, bu haftanın en anlamlı dönüşümünü başlatıyor ve kendi yolunu çizme, kimliğini güçlendirme çağrısı yapıyor. Güneş ve Jüpiter'in ortaklık alanında buluşmasıyla iş birlikleri, müşteriler ve ikili ilişkiler sana yeni kapılar açıyor. Güney Ay Düğümü'nün karşı burçta oluşu, başkalarına fazla yaslanmayı bırakıp kendi kararlarına güvenmen gerektiğini de hatırlatıyor.

Maddi olarak ise Venüs'ün ortak kaynaklar alanındaki etkisiyle bir partnerin ya da ortağın geliri bütçene katkı sağlayabilir. Yalnız paylaşılan hesaplarda net ve şeffaf olmak, ileride yaşanabilecek bir kırgınlığın önüne geçer.

İlişkin varsa, ortaklık alanının bu denli canlanmasıyla partnerinle bağın güçleniyor, hatta ciddi bir adım gündeme gelebilir. Mars'ın romantizm alanındaki ateşi de aranıza tutku ve eğlence katıyor, ancak bağımsızlık ihtiyacını partnerine doğru anlatmayı ihmal etme. Bekar Kovalar bu hafta hem çekici hem şanslı, arkadaşlıktan doğan ya da aniden beliren bir aşka açık ol.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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