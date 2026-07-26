Sevgili Kova, 27 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün senin burcuna geçmesi, bu haftanın en anlamlı dönüşümünü başlatıyor ve kendi yolunu çizme, kimliğini güçlendirme çağrısı yapıyor. Güneş ve Jüpiter'in ortaklık alanında buluşmasıyla iş birlikleri, müşteriler ve ikili ilişkiler sana yeni kapılar açıyor. Güney Ay Düğümü'nün karşı burçta oluşu, başkalarına fazla yaslanmayı bırakıp kendi kararlarına güvenmen gerektiğini de hatırlatıyor.

Maddi olarak ise Venüs'ün ortak kaynaklar alanındaki etkisiyle bir partnerin ya da ortağın geliri bütçene katkı sağlayabilir. Yalnız paylaşılan hesaplarda net ve şeffaf olmak, ileride yaşanabilecek bir kırgınlığın önüne geçer.

İlişkin varsa, ortaklık alanının bu denli canlanmasıyla partnerinle bağın güçleniyor, hatta ciddi bir adım gündeme gelebilir. Mars'ın romantizm alanındaki ateşi de aranıza tutku ve eğlence katıyor, ancak bağımsızlık ihtiyacını partnerine doğru anlatmayı ihmal etme. Bekar Kovalar bu hafta hem çekici hem şanslı, arkadaşlıktan doğan ya da aniden beliren bir aşka açık ol.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…