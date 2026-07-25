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Kova Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 26 Temmuz Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn bugün iletişim alanında geri hareketine başlıyor ve eski bir konuyu yeniden konuşma ihtiyacı doğuruyor. İş hayatında yarım kalan bir yazışma ya da kapanmamış bir görüşme bugün tekrar gündemine girebilir. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana sözlerini ölçülü seçme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, kendini yeterince ifade edemediğin hissini uyandırabilir. Bugün acele etmeden, düşünerek konuşmalısın.

Maddi konularda yakın çevrenle ilgili bir ödeme yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte bir kardeşinle ya da komşunla paylaştığın bir gider bugün tekrar konuşulabilir. Satürn'ün geri hareketi bu konuda netlik istiyor. Sözlü bir anlaşmayı yazılı hale getirmelisin.

Aşk hayatında yarım kalan bir konuşmayı tamamlıyorsun. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, geçmişte çözülmeden kapanan bir tartışma ya da yarıda bıraktığın bir cümle hâlâ ikinizin de aklında duruyor; Ay ile Venüs üçgeni bu konuşmaya yumuşak bir zemin hazırlıyor ve kaldığınız yerden bu kez daha sakin devam ettiğinizde aradaki sessiz mesafe kapanıyor. Bekar bir Kova burcu isen, geçmişte konuştuğun ama iletişimin kesildiği biri yeniden yazabilir; ancak yeniden başlamadan önce, iletişimin ilk seferinde neden koptuğunu hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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