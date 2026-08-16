Sevgili Kova, bugün geçmişten gelen bir tepki devreye giriyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ev ve kökler alanını etkiliyor ve çocukluğundan taşıdığın bir hassasiyet bugün partnerine yönelebilir. İlişkin varsa, gösterdiğin tepkinin aslında ona değil, çok eski bir şeye ait olduğunu fark edebilirsin. Durup “bu öfke gerçekten şu ana mı ait?” diye sormalısın; bu soru bugün seni büyük bir tartışmadan kurtarabilir.

Bekarsan, geçmişte aldığın bir yara yeni birine yaklaşmanı zorlaştırıyor. Herkesin sana aynı şeyi yapacağını varsaymak seni koruyor gibi görünse de yalnız bırakıyor. Bugün bu düşünceyi sorgulamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…